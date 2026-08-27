Czegoś takiego na biegowej mapie Wrocławia jeszcze nie było!

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Szybka, asfaltowa i atestowana trasa przez PZLA, dystanse 5 i 10 kilometrów oraz nocna oprawa miasta. 3 października we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja NightWave powered by Decathlon. Zainteresowanie wydarzeniem pojawiło się natychmiast - w ciągu trzech dni od uruchomienia zapisów sprzedano 800 pakietów startowych, a obecnie na liście znajduje się już ponad 1500 zawodników.

NightWave powstał w odpowiedzi na lukę w biegowym kalendarzu Wrocławia. Miasto od lat kojarzone jest z jednym z największych nocnych półmaratonów w Polsce, wcześniej organizowano tu także Maraton Wrocławski. Brakowało jednak dużego biegu ulicznego na krótszych dystansach, który dawałby jednocześnie możliwość debiutu i mocnego ścigania.

Uczestnicy pobiegną na 5 lub 10 kilometrów. Atestowana trasa poprowadzona po asfalcie ma sprzyjać dobrym wynikom, a uzyskane czasy będą mogły zostać uwzględnione w oficjalnych statystykach. Piątka może być pierwszym startem dla osób rozpoczynających przygodę z zawodami, natomiast dziesiątka - okazją do sprawdzenia formy i walki o rekord życiowy. Start i meta znajdą się przy Tarczyński Arena Wrocław.

Za projektem stoją partnerzy od lat związani ze sportem i środowiskiem biegowym. Sponsorem tytularnym jest Decathlon, partnerem strategicznym Bieganie.pl, a społeczność wydarzenia współtworzy Waves Running – największe community biegowe we Wrocławiu.

NightWave ma być jednak czymś więcej niż pojedynczym startem. Projekt czerpie z idei running culture, rozwijającej się w Berlinie, Pradze, Mediolanie czy Paryżu, gdzie bieganie stało się częścią miejskiego stylu życia. Wspólne treningi, muzyka i spotkania wokół zawodów tworzą doświadczenie wykraczające poza samą rywalizację. Skalę tego trendu pokazują dane Stravy – w 2025 roku liczba nowych klubów na platformie zwiększyła się niemal czterokrotnie.

Wokół biegu powstanie cały weekend wydarzeń. W programie znalazły się m.in. Race Expo, Friday Night Shakeout Run, treningi przygotowawcze prowadzone przez Waves Running, pasta party, warsztaty, afterparty oraz Sunrise Rave. Część aktywności rozpocznie się jeszcze przed weekendem startowym, dając uczestnikom możliwość wspólnego przygotowania się do zawodów.

– NightWave od początku projektowaliśmy nie jako pojedynczy bieg, ale jako cały weekend zbudowany wokół ludzi, którzy biegają lub dopiero zaczynają przygodę z tym sportem. Chcemy stworzyć wydarzenie, na którym można powalczyć o dobry wynik, ale też spotkać się przed startem, wspólnie trenować i zostać we Wrocławiu dłużej niż do momentu odebrania medalu. Chcielibyśmy również pokazać magię tego miasta, szczególnie jego nocną odsłonę. To właśnie ten format wyróżnia NightWave – mówi Grzegorz Błaszczyk, pomysłodawca wydarzenia i współtwórca Waves Running.

NightWave rozwijany jest pod hasłem „For runners. By runners”. Ma połączyć sportową jakość dużego biegu ulicznego z nocną energią Wrocławia i programem, który pozwoli uczestnikom przeżyć nie tylko sam start, ale cały biegowy weekend.

NightWave powered by Decathlon odbędzie się 3 października 2026 roku przy Tarczyński Arena Wrocław.