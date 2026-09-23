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Ciało 36-latki w jacuzzi w Sky Tower. W apartamencie bawiły się trzy pary

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (12:45)

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 36-letniej kobiety w jednym z apartamentów we wrocławskim Sky Tower. Jej ciało odnaleziono w weekend w jacuzzi kilka godzin po zakończeniu imprezy.

Ciało 36-latki w jacuzzi w Sky Tower. W apartamencie bawiły się trzy pary
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Jak ustaliła dziennikarka Radia RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska, w apartamencie bawiły się trzy pary. Rano, już po imprezie, jeden z mężczyzn zauważył, że obok nie ma jego żony.

Wkrótce okazało się, że ciało kobiety od kilku godzin znajduje się w jacuzzi. Temperatura wody - już w momencie policyjnych oględzin - wynosiła 44 stopnie.

Paulina Niedźwiedzińska usłyszała w prokuraturze, że nie stwierdzono śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że do śmierci kobiety doszło w wyniku użycia przemocy.

Na miejscu zabezpieczono substancje - najprawdopodobniej narkotyki. Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok, której wyniki mają wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu.


Źródło: RMF24
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