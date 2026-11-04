Chiński gigant inwestuje pod Wrocławiem. Shein wykłada pół miliarda euro

Shein poinformował w środę, że środki zostaną przeznaczone na rozwój jego europejskiego centrum logistycznego w województwie dolnośląskim. Obiekt w Magnicach działa od 2022 roku.
Dzięki tej inwestycji budujemy bardziej wydajne, elastyczne i odporne na zakłócenia operacje w Europie – powiedział cytowany przez agencję Reutera Leonard Lin, odpowiedzialny w Shein za relacje z instytucjami publicznymi.
Według zapowiedzi spółki rozbudowa centrum logistycznego ma przynieść wzrost zatrudnienia. Do końca 2026 roku liczba pracowników w Magnicach ma przekroczyć 10 tys.
Shein planuje też zwiększyć automatyzację procesów w obiekcie. Liczba wykorzystywanych tam autonomicznych robotów ma osiągnąć 6,5 tys.
Shein rozwija działalność w Europie
Shein to globalna platforma sprzedaży internetowej, oferująca przede wszystkim modę oraz produkty z kategorii lifestyle. Funkcjonuje obecnie m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Firma, podobnie jak inni chińscy gracze e-commerce — Temu i AliExpress — dostosowuje działalność do opłat dotyczących przesyłek, wprowadzonych przez Unię Europejską w lipcu.
Reuters przypomniał, że sprzedaż Shein w Europie wyraźnie spadła w drugim kwartale roku. Zysk netto platformy zmniejszył się natomiast o 67 proc.