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Charakterystyczne balkony na historycznym budynku we Wrocławiu. Deweloper zabrał głos

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (21:21)

Po remoncie, jaki przeszedł historyczny Młyn Maria we Wrocławiu, uwagę mieszkańców stolicy Dolnego Śląska przykuł jeden istotny element. To przypominające balkony ażurowe platformy, na które - jak się okazuje - nie prowadzą ani drzwi, ani też schody. Firma odpowiedzialna za inwestycje tłumaczy, że powodem takiego stanu rzeczy jest decyzja konserwatora zabytków.

Charakterystyczne balkony na historycznym budynku we Wrocławiu. Deweloper zabrał głos
Młyn Maria we Wrocławiu - zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

O sprawie informuje lokalny portal tuwroclaw.pl. Serwis zwraca uwagę na to, że przy elewacji odnowionego Młynu Maria celowo zachowano dawne oryginale balkony techniczne. Obecnie w zrewitalizowanym budynku jest 120 mieszkań.

Współczesna instalacja

Mieszkańcom Wrocławia te czerwone, ażurowe platformy, które wyglądają jak balkony rzucają się w oczy głównie dlatego, że... nie prowadzą na nie żadne drzwi ani też schody. Lokalne media podają, że część mieszkańców jest przekonana, że to „współczesna instalacja”. 

Zamieszanie wyjaśni deweloper - firma Realco która podkreśla, że zostały one zachowane podczas prac rewitalizacyjnych z uwagi na decyzję konserwatora. Miało to nawiązać do przemysłowej historii tego obiektu. W całym procesie odnawiania Młyna Maria kluczowe było poszanowanie oryginalnej tkanki budynku oraz czytelne pokazanie jego przemysłowego rodowodu - komentuje Agnieszka Piejak, reprezentująca dewelopera.

Co to jest Młyn Maria?

W czasach, gdy jeszcze Młyn Maria pracował, te platformy służyły m.in. do usprawnienia prac serwisowych. Były też pomocne w sytuacji zarządzenia ewakuacji z budynku. 

Młyn Maria to zabytkowy kompleks budynków młyńskich pochodzący jeszcze z XIII wieku. Mieści się w centrum Wrocławia. Po przeprowadzonej w 2021 r. gruntownej rewitalizacji pełni funkcję mieszkalno-usługową. 

Źródło: RMF24
Tagi: Wrocław deweloperzy balkon

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