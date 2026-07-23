Charakterystyczne balkony na historycznym budynku we Wrocławiu. Deweloper zabrał głos

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Po remoncie, jaki przeszedł historyczny Młyn Maria we Wrocławiu, uwagę mieszkańców stolicy Dolnego Śląska przykuł jeden istotny element. To przypominające balkony ażurowe platformy, na które - jak się okazuje - nie prowadzą ani drzwi, ani też schody. Firma odpowiedzialna za inwestycje tłumaczy, że powodem takiego stanu rzeczy jest decyzja konserwatora zabytków.

O sprawie informuje lokalny portal tuwroclaw.pl. Serwis zwraca uwagę na to, że przy elewacji odnowionego Młynu Maria celowo zachowano dawne oryginale balkony techniczne. Obecnie w zrewitalizowanym budynku jest 120 mieszkań.

„Współczesna instalacja”

Mieszkańcom Wrocławia te czerwone, ażurowe platformy, które wyglądają jak balkony rzucają się w oczy głównie dlatego, że... nie prowadzą na nie żadne drzwi ani też schody. Lokalne media podają, że część mieszkańców jest przekonana, że to „współczesna instalacja”.

Zamieszanie wyjaśni deweloper - firma Realco która podkreśla, że zostały one zachowane podczas prac rewitalizacyjnych z uwagi na decyzję konserwatora. Miało to nawiązać do przemysłowej historii tego obiektu. W całym procesie odnawiania Młyna Maria kluczowe było poszanowanie oryginalnej tkanki budynku oraz czytelne pokazanie jego przemysłowego rodowodu - komentuje Agnieszka Piejak, reprezentująca dewelopera.

Co to jest Młyn Maria?

W czasach, gdy jeszcze Młyn Maria pracował, te platformy służyły m.in. do usprawnienia prac serwisowych. Były też pomocne w sytuacji zarządzenia ewakuacji z budynku.

Młyn Maria to zabytkowy kompleks budynków młyńskich pochodzący jeszcze z XIII wieku. Mieści się w centrum Wrocławia. Po przeprowadzonej w 2021 r. gruntownej rewitalizacji pełni funkcję mieszkalno-usługową.