Brutalny atak w pociągu. 17-latka padła ofiarą recydywisty

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Wrocławscy policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o gwałt na nastolatce w pociągu relacji Kalisz–Wrocław. Sprawca, znany już wcześniej organom ścigania, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 23 lat więzienia.

Do tragicznych wydarzeń doszło 6 listopada. Policjanci z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie od młodej dziewczyny, która poinformowała, że padła ofiarą brutalnego ataku seksualnego w pociągu jadącym z Kalisza do Wrocławia.

17-latka zeznała, że została zaczepiona przez nieznajomego mężczyznę już na peronie w Kaliszu. Sprawca proponował jej zażycie narkotyków, a po odmowie próbował ją pocałować. Kiedy dziewczyna uciekła do pociągu, napastnik podążył za nią, zmusił do wejścia do toalety i tam zgwałcił.

Dzięki szczegółowemu rysopisowi podanemu przez ofiarę oraz analizie monitoringu ze stacji kolejowych i pociągów, szybko udało się zidentyfikować sprawcę. Wrocławscy policjanci powiadomili funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Mężczyzna został tam zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania.

Wrocław: Areszt za usiłowanie gwałtu. Policja szuka innych pokrzywdzonych 37-letni mężczyzna, podejrzany o usiłowanie gwałtu na kobiecie, został zatrzymany przez wrocławskich policjantów i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Jednocześnie funkcjonariusze zaapelowali o kontakt inne kobiety, które mogły paść jego…

32-letni recydywista

Zatrzymany 32-latek to osoba dobrze znana wymiarowi sprawiedliwości. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma już na swoim koncie podobne przestępstwa. Teraz usłyszał zarzuty prokuratorskie dotyczące gwałtu oraz posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Ze względu na status recydywisty, sprawcy grozi surowsza kara. Za przestępstwo o takim charakterze, w warunkach wielokrotnej recydywy, 32-latek może spędzić za kratkami 23 lata.

Policja apeluje do kobiet

Policja nie wyklucza, że ofiar mężczyzny może być więcej. Apeluje do kobiet, które mogły paść ofiarą 32-latka, by to zgłosiły.

„Jeżeli którakolwiek z kobiet przypuszcza, że mogła paść ofiarą tego mężczyzny, prosimy o kontakt z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę pod nr tel. 601 701 488 oraz 537 867 306. Do kontaktu udostępniamy również adres e-mail: naczelnik.kryminalny@wroclaw.wr.policja.gov.pl” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie wrocławskiej komendy miejskiej.



Każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana przez funkcjonariuszy i może mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania – zapewniają policjanci.