Brutalne morderstwo we Wrocławiu. Poszukiwany Holender zatrzymany

RMF24

27-letni Holender, podejrzany o zamordowanie młodego mieszkańca Wrocławia, został zatrzymany w Belgii i już trafił do Polski. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania po tym, jak w kwietniu doszło do tragicznej w skutkach awantury w jednym z apartamentów przy ulicy Jaworskiej. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w kwietniu tego roku w wynajmowanym apartamencie przy ulicy Jaworskiej we Wrocławiu.

W wyniku awantury między lokatorami, 25-letni Kuba otrzymał trzy ciosy nożem w klatkę piersiową. Niestety, młodego mężczyzny nie udało się uratować – zmarł na miejscu.

W sprawie zatrzymano już wcześniej 44-letnią Annę T., Polkę, która usłyszała zarzut współudziału w zabójstwie. Jednak drugi z podejrzanych, 27-letni Holender, uciekł do Belgii.

Dzięki wytężonej pracy pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji, mężczyzna ten został ustalony i zatrzymany – przekazała Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Podejrzany już w Polsce

Zatrzymany 27-letni Wesley S. został już przetransportowany do Polski.

W najbliższych dniach ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.