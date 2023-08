Od spotkania zespołu zarządzania kryzysowego zaczął się dziś dzień w Dusznikach-Zdroju. To uzdrowiskowe miasto na Dolnym Śląsku ma problem z wodą z miejskiej sieci. Kranówka nie nadaje się do picia. Woda zmieniła kolor na brunatny po ostatnich ulewach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W kranówce pojawiły się bakterie coli. Jak informuje Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju - wodę z miejskiej sieci do odwołania można stosować jedyne do celów gospodarczych - na przykład do mycia podłóg czy spłukiwania toalet.

Nie nadaje się ona jednak do picia nawet po przegotowaniu. Nie można jej też wykorzystywać do kąpieli.

W kilku lokalizacjach-między innymi w Rynku, czy na parkingu przy ulicy Słowackiego pojawia się beczkowóz z wodą pitną.

Działają również punkty, gdzie można dostać wodę w butelkach. Jest ona też dostarczana pod wskazany adres mieszkańcom, którzy nie są w stanie jej odebrać.

Urzędnicy zapewniają, że podjęli działania zalecone przez sanepid. Sieć wodociągowa jest płukana, a woda uzdatniana. Jutro powinny pojawić się wyniki badań pobranych próbek wody.