Bakterie coli w wodzie na Dolnym Śląsku. Komunikat dla 14 miejscowości

Jak przekazały władze gminy Międzybórz w powiecie oleśnickim, ograniczenia dotyczą wody z wodociągu sieciowego Międzybórz.
Woda powinna być gotowana przez minimum dwie minuty przed:
- piciem,
- przygotowywaniem posiłków,
- myciem owoców i warzyw spożywanych na surowo,
- myciem naczyń i zębów,
- kąpielą noworodków oraz niemowląt.
Bez wcześniejszego gotowania mogą z niej korzystać do mycia i kąpieli starsze dzieci oraz dorośli. Woda może być również używana do prania, sprzątania i innych prac porządkowych.
Lista miejscowości objętych komunikatem
Zalecenia obowiązują mieszkańców 14 miejscowości: Międzyborza, Ose, Oskiej Piły, Bukowiny Sycowskiej, Królewskiej Woli, Kamienia, Klonowa, Bąkowa, Dziesławic, Niwek Książęcych, Niwek Kraszowskich, Ligoty Rybińskiej, Hałdrychowic i Kraszowa.
Urzędnicy podkreślili, że nieprzegotowana woda może być podawana zwierzętom.
W związku z wykryciem bakterii grupy coli alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.