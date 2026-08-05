Bakterie coli w wodzie na Dolnym Śląsku. Komunikat dla 14 miejscowości

RMF24

Mieszkańcy Międzyborza i okolic na Dolnym Śląsku powinni do odwołania przegotowywać wodę przed jej użyciem do picia i przygotowywania jedzenia. W próbkach pobranych z lokalnego wodociągu wykryto bakterie grupy coli.

Jak przekazały władze gminy Międzybórz w powiecie oleśnickim, ograniczenia dotyczą wody z wodociągu sieciowego Międzybórz.

Woda powinna być gotowana przez minimum dwie minuty przed:

piciem,

przygotowywaniem posiłków,

myciem owoców i warzyw spożywanych na surowo,

myciem naczyń i zębów,

kąpielą noworodków oraz niemowląt.

Bez wcześniejszego gotowania mogą z niej korzystać do mycia i kąpieli starsze dzieci oraz dorośli. Woda może być również używana do prania, sprzątania i innych prac porządkowych.

Lista miejscowości objętych komunikatem

Zalecenia obowiązują mieszkańców 14 miejscowości: Międzyborza, Ose, Oskiej Piły, Bukowiny Sycowskiej, Królewskiej Woli, Kamienia, Klonowa, Bąkowa, Dziesławic, Niwek Książęcych, Niwek Kraszowskich, Ligoty Rybińskiej, Hałdrychowic i Kraszowa.

Urzędnicy podkreślili, że nieprzegotowana woda może być podawana zwierzętom.

W związku z wykryciem bakterii grupy coli alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.