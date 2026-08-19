Afera powodziowa. Agenci CBA weszli do ratusza w Jeleniej Górze

RMF24

Agenci CBA weszli do urzędu miasta w Jeleniej Górze (Dolnośląskie). Rozmawiają z pracownikami urzędu i proszą o dokumenty do wglądu. Celem CBA jest sprawdzenie procedur wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń po powodzi z 2024 roku. Były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie.

Fakt prowadzonej w środę kontroli przez Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdził rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.

Tak, (agenci CBA - przyp. red.) są na miejscu i kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku – powiedział rzecznik.

Dodał, że urząd w pełni współpracuje z funkcjonariuszami CBA, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu.

Nie mamy nic do ukrycia – usłyszał reporter RMF FM od rzecznika.

Kontrola to efekt działań biura prowadzonych od kwietnia. W ubiegłym tygodniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w serwisie X, że CBA prowadzi kontrolę przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi w 2024 r.

Lecą głowy w KARR

To była jednocześnie reakcja na tekst portalu Wirtualna Polska, który poinformował, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką KO.

Konsekwencją było odwołanie najpierw wiceprezeski KARR - Anny Konieczyńskiej, a później prezesa Huberta Papaja i całej rady nadzorczej spółki. W jej miejsce powołano nowych członków.

Sprawa odbiła się też politycznych echem w kraju i regionie, zaś część radnych wojewódzkich zapowiedziała, że będzie domagać się odwołania z funkcji marszałka województwa Pawła Gancarza (PSL). Samorząd województwa ma 99,99 proc. udziałów w KARR.

Sprawą interesują się też jeleniogórscy śledczy, a swoją kontrolę prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Marcin Ryłko przekazał, że jeleniogórski urząd miasta wydał ok. 200 zaświadczeń dla przedsiębiorców, którzy chcieli ubiegać się o popowodziową pomoc.