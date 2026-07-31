80-latek za kierownicą, zderzenie czterech pojazdów. Groźny wypadek na Dolnym Śląsku

RMF24

Na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Bardo o poranku doszło do wypadku, w którym uczestniczyły cztery pojazdy. Poszkodowanych zostało sześć osób. Policja zaleca omijanie tej trasy.

Z ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło po godzinie 7:00 przed Bardem. Wszystko zaczęło się od nieudanego manewru wyprzedzania, którego dokonał 80-latek kierujący osobowym Renault.

W trakcie manewru Renault zderzyło się z ciężarówką, a następnie uderzyło w wyprzedzany autobus, którym - według ustaleń reporterki RMF FM Martyny Czerwińskiej - podróżowało 39 osób. Samochód osobowy zatrzymał się w rowie.

To jednak nie koniec. Po tym, jak ciężarówka uczestnicząca w wypadku się zatrzymała, uderzył w nią kolejny samochód ciężarowy.





Na miejscu pracują służby. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich zalecają omijanie DK8 przed Bardem albo przełożenie podróży. „Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę. Zwolnijcie, zachowujcie bezpieczny odstęp i dostosujcie prędkość do warunków. Bezpieczeństwo jest najważniejsze” - piszą funkcjonariusze w mediach społecznościowych.