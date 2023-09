Plac Nowy Targ w centrum Wrocławia zostanie niebawem rozebrany z kostki i betonu, a zamiast tego posadzonych zostanie tu 63 tysiące roślin. Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał właśnie kontrakt z wykonawcą na przebudowę placu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie na placu Nowy Targ rośnie 27 drzew i 8 drzew w donicach. Po modernizacji pojawią się tu 172 drzewa, 27 tysięcy bylin, 193 paprocie, blisko 13 tysięcy traw, a także 23 tysiące roślin cebulowych oraz pnącza.



Rozbetonowanie placu Nowy Targ otwiera nową erę - erę miasta zielonego, odpowiadającego zmianom klimatu, a tym samym bardziej przyjaznego mieszkańcom. To tylko początek wielkich zmian, na które już teraz ogromnie się cieszę - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.



Wykonawcą zazielenienia placu została firma Rotomat. Prace rozpoczną się na przełomie września i października, a zakończą wiosną przyszłego roku.



Wrocławski magistrat wskazuje, że z uwagi na parking podziemny, niezbędna jest częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki i płyt oraz wykonanie nowych warstw technologicznych, opartych na systemie zielonego dachu.



Konieczne będą także działania związane z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury. Na placu zmodernizowane zostanie też oświetlenie. Łącznie przebudowa ma objąć ok. 60 proc. powierzchni placu.



To spore wyzwanie, ale wierzymy, że będziemy w stanie zainicjować działania, które pokażą, jak w przyszłości zmieniać takie industrialne przestrzenie - wskazał Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.



Koszt inwestycji to ponad 10 mln zł.