300 koncertów i ani grama przesytu. Muzyka pisze jego życie

RMF24

Muzyka jest jego życiem, a koncerty motorem napędowym, celem i największą radością. Andrzej Staniszewski z Wrocławia na swoim koncie ma ich już dokładnie 300. Ostatni, ten jubileuszowy zajął w jego sercu szczególne miejsce.

Niewielkie mieszkanie na wrocławskich Gajowicach. To tu Andrzej Staniszewski gromadzi wszystkie swoje muzyczne skarby. 4700 płyt CD, 500 winyli, pamiątki z koncertów, wylicytowane za krocie unikaty, zdjęcia z gwiazdami z całego świata.

Najcenniejszy jest dla mnie ręcznik Michaela Buble, który rzucił w tłum podczas koncertu, a mojej córce udało się go złapać. Jaka to była radość, coś nie do opisania – opowiada naszej reporterce.

(fot. Martyna Czerwińska) / RMF FM

W honorowym miejscu leży srebrna skrzynka, w której znajdują się perełki z koncertu Michaela Jacksona: czapka z daszkiem, bilet, a na dnie paczka chusteczek higienicznych. Jak się okazuje, są tam zawsze, bo kiedy Andrzej otwiera walizkę, natychmiast się wzrusza. Wiem z góry, że będę płakał, więc chusteczki są zawsze w pogotowiu – mówi RMF FM Wrocławianin.

(fot. Martyna Czerwińska) / RMF FM

(fot. Martyna Czerwińska) / RMF FM

Podczas rozmowy szybko okazuje się, że to nie są słowa rzucone na wiatr. Już pierwsze pytanie naszej reporterki – o jubileuszowy koncert wywołuje w Andrzeju wielkie wzruszenie i potok łez. Blisko 40 lat podróżowania za gwiazdami, tyle pięknych chwil, tyle spotkań, spełnionych marzeń, trudno o tym opowiadać bez emocji. W końcu przyszła kolej na koncert numer 300 – z tej okazji zobaczę na berlińskiej scenie Bruno Marsa – opowiadał Staniszewski tuż przed wyprawą. W centralnym punkcie mieszkania stoi postać gwiazdora w realnych rozmiarach.

Nieważne pieniądze, ważne przeżycia

Lista koncertów, na których Andrzejowi udało się być, jest naprawdę imponująca. Ukochana Shade, Alicia Keys, której wręczył kwiaty, Lion Richi, z którym siedział przy jednym stole, jeden z największych idoli - George Michel, Michael Jackson, Bary White. Wiele gwiazd widział dwa, a nawet trzy razy. Bilety i koszty wyjazdów pochłonęły fortunę, ale Andrzej nigdy tego nie liczył.

To jest bezcenne: emocje, jakie mi towarzyszą, radość i chociaż często podróżuję z rodziną i koszty są spore, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, nie przeliczam tego na pieniądze. Liczy się muzyka. To jest całe moje życie. Nie ma dnia, żebym nie myślał o niej, o ludziach, którzy ją tworzą – mówi wyraźnie wzruszony Staniszewski reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej.

Każdy koncert jest zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli wydarzenie odbywa się dwa dni z rzędu, Andrzej stara się kupić bilety na drugi dzień koncertowy. Do sieci trafiają często filmy fanów, więc studiuję każdy fragment i dzięki temu znam scenariusz wydarzenia. A to z kolei poprawia moje szanse na spotkanie z gwiazdą. Na przykład wiem, po jakiej piosence piosenkarz zejdzie z których schodów. Mogę się wtedy na niego przyczaić, aby zrobić wspólne zdjęcie, przekazać prezent albo zdobyć jakiś gadżet – tłumaczy RMF FM.

Tę wielką pasję wspiera najbliższa rodzina Andrzeja: żona, dziś dorosłe już dzieci, oraz wnuki, których stara się zarazić miłością do muzyki. Córki ze mną często podróżują, polują na bilety w dobrych rzędach. Zięć śledzi różne aukcje, ostatnio zdobył dla mnie unikatową płytę winylową Dawida Podsiadło za ponad 3 tysiące złotych – opowiada pan Andrzej.

Jubileuszowy koncert

W ostatnią niedzielę czerwca, kiedy padały rekordy wysokiej temperatury w tej części Europy, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zebrało się 70 tysięcy osób. Wśród nich pan Andrzej uzbrojony w plakat z numerem 300. To była nie tylko historyczna chwila dla Wrocławianina, ale także artysty. Bruno Mars zamykając niemiecką część trasy „The Romantic Tour”, podarował fanom dwugodzinne, perfekcyjnie dopracowane show.

(fot. Archiwum prywatne Andrzeja Staniszewskiego)

„Fenomenalne nagłośnienie i światowej klasy show. Jestem szczęściarzem, że tam byłem. Wyjątkowe było absolutnie wszystko” – napisał pan Andrzej naszej reporterce po całym wydarzeniu. Od pierwszych dźwięków otwierającego „24K Magic”, stadion zamienił się w gigantyczny parkiet taneczny. Wokalista bez wysiłku przechodził od energetycznych układów choreograficznych do intymnych ballad. Największy aplauz wzbudziły utwory „Treasure”, „Uptown Funk” oraz kultowe „Just the Way You Are”, zaśpiewane wspólnie z tysiącami fanów. Andrzej Staniszewski jest przekonany, że magiczna liczba 300 szybko wzrośnie. Mam w planach jeszcze wiele koncertów, dopóki siły i pieniądze pozwolą, to będę jeździł. Nie widziałem jeszcze na żywo choćby Eltona Johna, to się musi w końcu zmienić – mówi.

We wrześniu Wrocławianin zaprasza na wystawę muzycznych gadżetów i otwarte spotkanie z miłośnikami muzyki. Wydarzenie odbędzie się w Długołęce.