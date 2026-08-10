16-latek zaatakował nożem 15-latka w Kamiennej Górze. Jest decyzja sądu

RMF24

16-latek podejrzewany o brutalny atak nożem na 15-latka w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Ofiara w ciężkim stanie walczy o życie we wrocławskim szpitalu.

Atak nożem w Kamiennej Górze

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policja szybko wytypowała dwóch 16-latków, którzy mogli mieć związek z napaścią na 15-letniego chłopca.

Po przesłuchaniach jeden z nich został zwolniony do domu, drugi – podejrzewany o zadanie ciosu nożem – trafił do policyjnej izby dziecka.

Sąd: Trzy miesiące w schronisku dla nieletnich

W poniedziałek zapadła decyzja sądu w sprawie zatrzymanego 16-latka.



Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec tego nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące - poinformowała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Sąd nie zdecydował jeszcze, w jakim trybie będzie prowadzone dochodzenie wobec 16-latka.

Na pewno będzie musiał uzyskać określone opinie psychiatrów i psychologów – podkreśliła prok. Węglarowicz-Makowska.

Ofiara walczy o życie

15-letni chłopiec, który padł ofiarą ataku, w ciężkim stanie został przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie walczy o życie.

Śledczy potwierdzili, że sprawca użył ostrego narzędzia – noża. Policja i prokuratura nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących motywów napaści.

Pilny apel o krew dla Kacpra

Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, zaatakowany 15-latek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi, a w szpitalu kończą się zapasy.

Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowała w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 31.