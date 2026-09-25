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12-latek za kierownicą ucieka w okolicach Wrocławia. Pilny apel policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (11:07)

Policja prowadzi intensywne poszukiwania 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem, który wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Służby alarmują, że nastolatek może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

12-latek za kierownicą ucieka w okolicach Wrocławia. Pilny apel policji
Fot. Policja Wrocław /Shutterstock

12-letni Łukasz Nowak z Siechnic pod Wrocławiem wsiadł w piątek za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. 

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Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, chłopiec porusza się czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T.

Ostatni raz był widziany rano na al. Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu. 

Nasza reporterka ustaliła, że 12-latek jest uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej w Radwanicach. Prowadzi auto prawdopodobnie należące do rodziców. 

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o wzmożoną czujność i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka.

Apel policji do mieszkańców

Funkcjonariusze podkreślają, że 12-latek może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu chłopca lub widział czarnego Volkswagena Golfa, proszony jest o natychmiastowy kontakt z policją pod nr telefonu 796 124 001 lub 112.
 


Źródło: RMF FM
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