Zwłoki ukryte w zakupowej torbie. Brutalne morderstwo na warszawskiej Ochocie

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Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety w mieszkaniu na terenie warszawskiej Ochoty. Ciało 53-latki zostało znalezione w miniony weekend w zaawansowanym stadium rozkładu. Mężczyzna przyznał się do winy.

Policjanci z komendy rejonowej na warszawskiej Ochocie zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety.

Jej ciało znaleziono w mieszkaniu na terenie Ochoty w miniony weekend podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do lokalu, o którą zwróciła się jedna z mieszkanek.

Szokujące odkrycie

Na miejscu, w mieszkaniu policjanci znaleźli dużą zakupową torbę, a w niej zwłoki znajdujące się w zaawansowanym stadium rozkładu.

Jeszcze tego samego dnia w jednym w mieszkań na terenie dzielnicy Włochy zatrzymano podejrzanego mężczyznę.

32-latek przyznał się do czynu.

Został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dzisiaj zostaną przeprowadzone dalsze czynności z jego udziałem.

