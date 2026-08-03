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Zwłoki ukryte w zakupowej torbie. Brutalne morderstwo na warszawskiej Ochocie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (08:00)

Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety w mieszkaniu na terenie warszawskiej Ochoty. Ciało 53-latki zostało znalezione w miniony weekend w zaawansowanym stadium rozkładu. Mężczyzna przyznał się do winy.

Zwłoki ukryte w zakupowej torbie. Brutalne morderstwo na warszawskiej Ochocie
shutterstock_2049585461.jpg_crop_966x643 /Shutterstock

Policjanci z komendy rejonowej na warszawskiej Ochocie zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety. 

Jej ciało znaleziono w mieszkaniu na terenie Ochoty w miniony weekend podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do lokalu, o którą zwróciła się jedna z mieszkanek. 

Szokujące odkrycie 

Na miejscu, w mieszkaniu policjanci znaleźli dużą zakupową torbę, a w niej zwłoki znajdujące się w zaawansowanym stadium rozkładu. 

Jeszcze tego samego dnia w jednym w mieszkań na terenie dzielnicy Włochy zatrzymano podejrzanego mężczyznę.

32-latek przyznał się do czynu. 

Został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dzisiaj zostaną przeprowadzone dalsze czynności z jego udziałem.
 

Źródło: RMF FM

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