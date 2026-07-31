Żołnierz wśród zatrzymanych za posiadanie narkotyków. Chodzi o „znaczną ilość”

Żołnierz wśród zatrzymanych za posiadanie narkotyków
Zatrzymania miały miejsce w środę. Jedną z osób zatrzymano w Markach, a w Ząbkach i w województwie świętokrzyskim kolejne dwie – przekazał w piątek rzecznik prasowy żandarmerii wojskowej płk Artur Karpienko we wpisie na platformie X. Zatrzymani posiadali znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
„Wśród zatrzymanych był żołnierz pełniący służbę w jednej z jednostek wojskowych z województwa mazowieckiego” – podano w komunikacie.
Znaczne ilości narkotyków i sporo gotówki
Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 2 kg marihuany i około 1,5 kg klefedronu. „Dodatkowo zabezpieczono ponad 320 tys. zł i 3200 w walucie obcej” – wskazał płk Karpienko i dodał, że zatrzymani trafili do izby zatrzymań mazowieckiej żandarmerii wojskowej.
Trwa postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, dotyczy ono posiadania znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi do 10 lat więzienia.