Żołnierz wśród zatrzymanych za posiadanie narkotyków. Chodzi o „znaczną ilość”

RMF24

Żołnierz jest wśród trzech zatrzymanych osób, które posiadały znaczne ilości narkotyków – przekazała w piątek żandarmeria wojskowa. Służby zabezpieczyły łącznie ponad 2 kg marihuany i około 1,5 kg klefedronu. Zatrzymany mundurowy służy w jednostce w województwie mazowieckim.

Żołnierz wśród zatrzymanych za posiadanie narkotyków

Zatrzymania miały miejsce w środę. Jedną z osób zatrzymano w Markach, a w Ząbkach i w województwie świętokrzyskim kolejne dwie – przekazał w piątek rzecznik prasowy żandarmerii wojskowej płk Artur Karpienko we wpisie na platformie X. Zatrzymani posiadali znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

„Wśród zatrzymanych był żołnierz pełniący służbę w jednej z jednostek wojskowych z województwa mazowieckiego” – podano w komunikacie.

Znaczne ilości narkotyków i sporo gotówki

Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 2 kg marihuany i około 1,5 kg klefedronu. „Dodatkowo zabezpieczono ponad 320 tys. zł i 3200 w walucie obcej” – wskazał płk Karpienko i dodał, że zatrzymani trafili do izby zatrzymań mazowieckiej żandarmerii wojskowej.

Trwa postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, dotyczy ono posiadania znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi do 10 lat więzienia.