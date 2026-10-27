Żołnierz odebrał właścicielowi samochód i pojechał do Zambrowa. ŻW: Został zatrzymany

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Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wyjaśnia incydent, do którego doszło w wczoraj w Warszawie z udziałem żołnierza, słuchacza jednej z wojskowej uczelni. Mężczyzna „przy użyciu przemocy” miał dokonać zaboru samochodu. Policja zatrzymała go w Zambrowie (woj. podlaskie).

Do incydentu doszło wczoraj rano na jednej z warszawskich ulic. Według ustaleń, żołnierz będący słuchaczem uczelni wojskowej, przy użyciu przemocy dokonał zaboru samochodu. Mężczyzna porzucił samochód w Zambrowie (woj. podlaskie) i dalej kontynuował podróż pieszo.

O sprawie została poinformowana policja. Żołnierza zatrzymano na jednym z wiaduktów w Zambrowie.

„Czynności w trybie art. 308 kpk prowadzone są pod nadzorem Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów” – przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.