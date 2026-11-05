Zerwana sieć trakcyjna w Warszawie. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów

Jak przekazał Zarząd Transportu Miejskiego, do zerwania sieci trakcyjnej doszło wcześnie rano na jednym z kluczowych skrzyżowań Mokotowa – Puławskiej i Woronicza. W wyniku awarii tramwaje linii 4, 10, 18 oraz 31 zmieniły swoje trasy.
Zmiany tras tramwajów
W związku z uszkodzeniem sieci trakcyjnej wprowadzono objazdy dla kilku linii tramwajowych. Linie 4 i 10 w obu kierunkach zostały skierowane trasą: Puławska – Rakowiecka – Wołoska do pętli Woronicza.
Tramwaje linii 18 w obu kierunkach kursowały trasą: Puławska – Rakowiecka – Wołoska do własnej trasy. Natomiast linia 31 w obu kierunkach jeździły: Wołoską – Woronicza do Zajezdni Mokotów.
Komunikacja zastępcza dla pasażerów
Aby ułatwić pasażerom poruszanie się po mieście, uruchomiona została specjalna linia autobusowa Z „Za Tramwaj”. Autobusy kursują na trasie: Metro Wilanowska 02 – Puławska – Waryńskiego – rondo Jazdy Polskiej – DS Riviera 01.
Tuż przed godz. 8..00 Warszawski Transport Publiczny poinformowa o zakończeniu utrudnień i przywróceniu podstawowej organizacji ruchu.