Zderzenie autobusu i ciężarówki. Wśród poszkodowanych dzieci

Autobus zderzył się z ciężarówką
Do zdarzenia doszło w mazowieckiej miejscowości Osowiec, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Autobusem podróżowało 37 osób, w tym 32 dzieci – uczniów klas czwartych i piątych jednej ze szkół podstawowych w powiecie grodziskim, a także cztery opiekunki i kierowca.
W pewnym momencie autobus zderzył się z ciężarówką, która przewoziła koparkę. W efekcie dwie dorosłe osoby, opiekunka i kierowca, trafiły do szpitala. Z kolei obrażenia 11 dzieci to powierzchowne stłuczenia i otarcia. Po uczniów wysłano kolejny autokar, który zawiózł ich z powrotem do szkoły. Tam odbiorą ich rodzice.
Droga została zablokowana. Na miejsce skierowano służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi – powiedziała asp. szt. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Dodała, że obaj kierowcy byli trzeźwi i mieli odpowiednie uprawnienia.
Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.
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