Zawiadomiono policję ws. Dariusza Mateckiego. Poseł sforsował płot uczelni

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Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Chodzi o sytuację, gdy polityk przeskoczył przez płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zawiadomienie złożył w środę wykonujący obowiązki rektora uczelni prof. Sławomir Cudak.

Poseł przeskoczył przez płot. Zawiadomienie ws. „naruszenia miru domowego”

W poniedziałek poseł Dariusz Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dra Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku. Funkcjonariusze mieli go potem przekonać, by opuścił teren uczelni, co też polityk uczynił.

W tej sprawie w środę wykonujący obowiązki rektora uczelni prof. Sławomir Cudak złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego – przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Jacek Wiśniewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodał, że Cudak został przesłuchany na tę okoliczność.

Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – powiedział kom. Wiśniewski.

Kontrowersje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O co chodzi w sprawie?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dra Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, o czym resort poinformował w czwartek. Wskazano, że obowiązki te przejął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS. Ministerstwo przekazało, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Prof. Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po spotkaniu z drem Sopińskim ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.