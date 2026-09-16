Zawiadomienie ws. Mateckiego i dwa śledztwa. Poseł sforsował płot uczelni

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Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Chodzi o sytuację, gdy polityk przeskoczył przez płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zawiadomienie złożył w środę wykonujący obowiązki rektora uczelni prof. Sławomir Cudak. W związku z wydarzeniami na uczelni Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa.

Poseł przeskoczył przez płot. Zawiadomienie ws. „naruszenia miru domowego”

W poniedziałek poseł Dariusz Matecki, sprzeciwiając się odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dra Michała Sopińskiego, sforsował płot uczelni i próbował dostać się do budynku. Funkcjonariusze mieli go potem przekonać, by opuścił teren uczelni, co też polityk uczynił.

W tej sprawie w środę wykonujący obowiązki rektora uczelni prof. Sławomir Cudak złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego – przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Jacek Wiśniewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodał, że Cudak został przesłuchany na tę okoliczność.

Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – powiedział kom. Wiśniewski.

Dwa śledztwa w sprawie wydarzeń w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w środę, że w związku z wpływającymi licznymi zawiadomieniami dotyczącymi zdarzeń na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wszczęła dwa śledztwa.

Pierwsze śledztwo dotyczy nieopuszczenia 11 września budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wbrew żądaniu osób uprawnionych, czyli Rektora i Prorektora Uczelni. Jedną z osób niestosujących się do tych poleceń była i do chwili obecnej jest posłanka Maria Kurowska, która znajduje się nadal wewnątrz budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie podporządkowując się poleceniom właściwych organów, by go opuścić - podała prokuratura.

Wszczęto także śledztwo w sprawie wtargnięcia Dariusza Mateckiego, wbrew woli osób uprawnionych, na ogrodzony teren uczelni Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Kontrowersje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O co chodzi w sprawie?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dra Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, o czym resort poinformował w czwartek. Wskazano, że obowiązki te przejął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS. Ministerstwo przekazało, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Prof. Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po spotkaniu z drem Sopińskim ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.