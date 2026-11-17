Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, podczas rozbiórki biurowca przy ulicy Marszałkowskiej, na wysokości Ogrodu Saskiego, niespodziewanie zawaliła się ściana budynku.
Gruz i materiały budowlane spadły na chodnik oraz ścieżkę rowerową.
Na miejsce natychmiast skierowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz policję.
W dniu dzisiejszym o godzinie 13:24 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawalonej kondygnacji w budynku przy ulicy Marszałkowskiej. Na miejsce został skierowany jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że konstrukcja uległa uszkodzeniu, natomiast nie ma osób poszkodowanych - powiedział Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej.
Na miejscu cały czas pracują strażacy oraz policja, którzy zabezpieczają teren i ustalają dokładne okoliczności zawalenia się ściany.
Trwa również usuwanie gruzu z chodnika i ścieżki rowerowej. Służby apelują do mieszkańców o omijanie tego rejonu i zachowanie szczególnej ostrożności.