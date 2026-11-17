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Katastrofa budowlana w Śródmieściu Warszawy. Podczas rozbiórki biurowca przy ulicy Marszałkowskiej zawaliła się jedna ze ścian. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, podczas rozbiórki biurowca przy ulicy Marszałkowskiej, na wysokości Ogrodu Saskiego, niespodziewanie zawaliła się ściana budynku.

Gruz i materiały budowlane spadły na chodnik oraz ścieżkę rowerową.

Na miejsce natychmiast skierowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz policję.

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:24 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawalonej kondygnacji w budynku przy ulicy Marszałkowskiej. Na miejsce został skierowany jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że konstrukcja uległa uszkodzeniu, natomiast nie ma osób poszkodowanych - powiedział Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej.

Na miejscu cały czas pracują strażacy oraz policja, którzy zabezpieczają teren i ustalają dokładne okoliczności zawalenia się ściany.

Trwa również usuwanie gruzu z chodnika i ścieżki rowerowej. Służby apelują do mieszkańców o omijanie tego rejonu i zachowanie szczególnej ostrożności.

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