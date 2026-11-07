Zapory na stołecznych ulicach. Komunikat prezydenta Warszawy po tragedii w Krakowie

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Po tragicznych wydarzeniach na Rynku Głównym w Krakowie władze Warszawy wprowadziły w mieście dodatkowe środki ostrożności. „Zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do wystawienia zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia” - przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W sobotnie popołudnie w ścisłym centrum Krakowa doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień. Zastrzelił 6 osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został postrzelony i ujęty przez policję.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie poleciłem zachowanie szczególnej czujności przez Straż Miejską i służby dyżurne w mieście, w tym centrum monitoringu, szczególnie w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta i w miejscach gromadzenia się ludzi - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski przekazał, że na stołecznych ulicach pojawiło się w sobotę więcej policjantów niż zazwyczaj. Na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia rozpoczęto ustawianie zapór.

„Betonowe blokady staną na wlotach m.in. z ul. Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej. W tym czasie komunikacja publiczna skierowana zostanie na objazdy” - wyjaśnił prezydent stolicy.

Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców Warszawy o spokój i korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Zasugerował też ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach miasta.