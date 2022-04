Od 1 października przyszłego roku w Warszawie obowiązywał będzie zakaz spalania węgla. W powiatach wokół stolicy zakaz ten będzie obowiązywał od 2028 roku.

Smog nad Warszawą (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Taką decyzję podjęli dzisiaj radni sejmiku województwa mazowieckiego, którzy przyjęli nowelizację tzw. uchwały antysmogowej.

Głównym celem tych zmian jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i skuteczniejsza walka ze smogiem. Ponad czterdzieści pięć tysięcy zgonów rocznie w Polsce spowodowanych jest przez smog. To wniosek z danych lekarzy z Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Uchwała antysmogowa w Warszawie przyjęta została w 2017 roku. Od 2020 roku trwały prace nad jej nowelizacją. We wtorek radni stosunkiem głosów 26:22 przyjęli zakaz palenia węglem w stolicy od 1 października przyszłego roku, a w powiatach wokół Warszawy od 1 stycznia 2028 roku.

"Dodatkowo nowelizacja Uchwały Antysmogowej wprowadza zakaz instalowania kotłów na węgiel i drewno w nowych domach, które mogą być podłączone do ciepła miejskiego. Poza tym zapisem uchwała nie zakazuje spalania drewna ani w kominkach, ani kotłach - to efekt kompromisu, jaki powstał w procesie konsultacji społecznych" - informuje Polski Alarm Smogowy.

Uchwała antysmogowa dla woj. mazowieckiego nałożyła na mieszkańców Mazowsza obowiązek wymiany "kopciuchów", dając im na to ponad cztery lata. Choć tylko do końca 2021 roku wysokość dotacji na wymianę mogła sięgać nawet do 90 proc. poniesionych kosztów. W bieżącym roku wsparcie finansowe zmalało do 70 proc., a od 2023 r. likwidację starego pieca warszawiacy będą musieli pokryć z własnej kieszeni.