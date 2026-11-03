Zaginiony w czasie wojny skarb z XIX w. odzyskany. „Dama z wachlarzem” wróciła do Wilanowa

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Po niemal 80 latach do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie powróciła cenna grafika „Dama z wachlarzem”. Dzieło, które zaginęło podczas II wojny światowej, zostało zwrócone przez niemieckich właścicieli. To kolejna strata wojenna, która wróciła do polskich zbiorów.

Grafika „Dama z wachlarzem”, znana również jako „Dama stojąca w białej sukni z wachlarzem w ręku”, została odzyskana po prawie 80 latach.

Mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz poinformował, że dzieło pochodzi najprawdopodobniej z XIX wieku. Jest to oleodruk z ręcznie podmalowanymi elementami, wykonany na papierze i naklejony na płótno.

Zaginiona podczas wojny

Dzieło po raz pierwszy zostało odnotowane w wilanowskim „Inwentarzu obrazów” z 1877 roku, a następnie w katalogu z 1895 roku. W obu przypadkach nosiło numer inwentarzowy 775.

Podobnie jak większość wyposażenia wilanowskiej rezydencji, została prawdopodobnie wywieziona jesienią 1944 r. w czasie akcji prowadzonej przez niemieckiego komisarza Alfreda Schellenberga – przekazał konserwator.

Na odwrocie grafiki zachowały się oryginalne wilanowskie oznaczenia - nalepka z dawnym numerem inwentarzowym oraz stempel „GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE”. Dotychczasowi posiadacze – niemieckie małżeństwo – zdecydowali się na bezwarunkowy zwrot dzieła do muzeum.

Grafika została wpisana do rejestru zabytków i obecnie można ją oglądać w Kordegardzie na wystawie „Utracone/Odzyskane”.

To kolejny przykład skutecznych działań na rzecz odzyskiwania polskich strat wojennych i powrotu bezcennych dzieł sztuki do kraju.