Zaczepiali młodego Ukraińca. Zainterweniował kierownik pociągu i pasażerowie

RMF24

Do awantury doszło we wtorek w pociągu Kolei Mazowieckich relacji Warszawa - Tłuszcz. Dwóch młodych mężczyzn zaczęło zaczepiać 16-letniego Ukraińca. Jeden z agresorów zaatakował też kierownika składu.

Jak wyjaśniła w rozmowie z RMF MAXX aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji, agresorami byli dwaj mężczyźni w wieku 20 i 22 lat.

Obaj zaczepiali 16-letniego Ukraińca. Na nagraniu, które pojawiło się w serwisie X słychać brutalne wyzwiska i groźby pobicia.

Gdy pociąg zbliżył się do stacji Kobyłka Ossów, jego kierownik wstrzymał ruch i zainterweniował. Doszło do szamotaniny. Kierownik został odepchnięty przez jednego z napastników. Z pomocą ruszyli pasażerowie, którzy na stacji wyrzucili agresywnych mężczyzn z wagonu.

Przybyła na miejsce policja ustaliła, że nikomu nic się nie stało. 16-latkiem zaopiekowała się mama, która nie miała zastrzeżeń co do stanu psychofizycznego syna – tłumaczy asp. szt. Nasiłowska.

Funkcjonariusze ukarali 20 i 22-latka mandatami po 500 zł za zakłócanie ładu i porządku publicznego.