Zabytkowa parowozownia zyska nowe życie. Zapomniany budynek będzie służył mieszkańcom

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Dawna parowozownia Kolei Wilanowskiej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie zyska drugie życie i znów będzie służyć mieszkańcom – poinformowała gmina. Zaplanowano m.in. salę klubową dla ok. 50 osób, pomieszczenie wystawowe czy kino plenerowe, a nawet przystań kajakową.

Budynek zyska nowe życie

Zaniedbany i zarośnięty budynek dawnej parowozowni ma teraz zamurowane okna i jest cały pomazany graffiti. Położony jest na terenie dawnej stacji Chylice i jest jedną z nielicznych zachowanych pozostałości zabudowy i infrastruktury Kolei Wilanowskiej. Gmina Konstancin-Jeziorna wybrała wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Po przebudowie parowozownia będzie służyła mieszkańcom. W obiekcie zaplanowano m.in. salę klubową dla ok. 50 osób, pomieszczenie wystawowe, przestrzeń przeznaczoną pod punkt sprzedaży kawy oraz salę do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Powstaną także pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazynowe i techniczne, a także recepcja.

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Uporządkowany zostanie także teren wokół zabytkowego obiektu. W planach są m.in. altana rekreacyjna, plac zabaw, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, ławki, leżaki, wiata rowerowa oraz pomost nad Jeziorką wraz z przystanią kajakową oraz nowe nasadzenia. Przewidziano też miejsce na kino plenerowe.

Wyjątkowe dzieje zabytkowej parowozowni

Parowozownia wraz z otaczającym ją terenem została w 2023 r. wpisana do rejestru zabytków. Budynek na stacji Chylice jest jedną z niewielu pozostałości historycznej zabudowy Kolei Wilanowskiej, której budowa pozwoliła na rozwój Warszawy i okolicznych miejscowości Obiekt związany jest także z postacią Henryka Hussa (1838-1916) inżyniera kolejnictwa, pomysłodawcy, propagatora i projektanta warszawskich kolei podmiejskich.

Stacja pośrednia Chylice, w przeciwieństwie do większości przystanków pośrednich, przeznaczona była do serwisowania taboru kolejowego, a wzniesiony pod koniec XIX w. budynek był jedną z dwóch parowozowni obsługujących połączenie kolejowe na trasie z Warszawy do Piaseczna do 1936 r.

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W związku z likwidacją kolei wąskotorowych w drugiej połowie XX w. zarówno zabudowa, jak i infrastruktura związana z dziejami ww. kolei ulegała przebudowie lub rozbiórce.

Kto wykona dokumentację?

Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu opracuje firma 4Idea Karol Sitarski z Kielc za 244 tys. zł.

„Wykonawca na początek przeprowadzi badania architektoniczne, które pozwolą określić pierwotne elementy obiektu przeznaczone do zachowania, w szczególności ściany wewnętrzne oraz więźbę dachową. Na tej podstawie powstaną dwa warianty koncepcji architektonicznej. Po wyborze jednego z nich przez gminę opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, która ma zostać zawarta w najbliższych dniach” – przekazał urząd gminy.