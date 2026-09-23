Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Wiadomo, dlaczego zatrzymano matkę oskarżonego o zabójstwo

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Katarzyna G., matka mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zaatakowała policjantów, którzy prowadzili w jej domu przeszukanie - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. To powód zatrzymania kobiety. Funkcjonariusze prowadzili działania w jej mieszkaniu w śledztwie mającym wyjaśnić, czy kobieta podżegała do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna.

Katarzyna G. jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza będą jej stawiać policjanci. To odrębne dochodzenie od wszczętego w sprawie podżegania do zabójstwa.

Jak powiedział Krzysztofowi Zasadzie Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku, przeszukanie dotyczyło głównej sprawy.

Policja pojechała na to przeszukanie, aby zabezpieczyć główne nośniki danych, ale też dokumenty i doszło tam do nieprzewidzianych wydarzeń, nieplanowanych, przypadkowych – dodaje Bartosz Maliszewski.



Kobieta miała uderzyć jednego z policjantów. Usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności interweniującego funkcjonariusza.

Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai Policja zatrzymała 47-letnią matkę Bartosza G. - oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy w ubiegłym roku. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM.

Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy



Katarzyna G. to matka 18-letniego Bartosza G. Nastolatek jest oskarżony o zabójstwo 16-letniej Mai K. Do zbrodni doszło w 2025 r. w Mławie.

Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. i rok młodsza Maja K. spotkali się 23 kwietnia 2025 r. i tego dnia wieczorem doszło do zabójstwa.

Oficjalne zgłoszenie o zaginięciu 16-latki wpłynęło 24 kwietnia. Ciało Mai zostało odnalezione 1 maja 2025 r. w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny Bartosza G. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

Bartosz G. zatrzymany w Grecji

Bartosz G. został w maju zatrzymany w Grecji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Przebywał tam na szkolnym wyjeździe. Do Polski przewieziono go 23 grudnia 2025 roku. Dwa dni po sprowadzeniu go do kraju przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Płocku nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Akt oskarżenia Bartosza G. płocka prokuratura okręgowa skierowała do tamtejszego sądu okręgowego w sierpniu. Posiedzenie wstępne w sprawie procesu ma odbyć się w październiku.