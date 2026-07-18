Zablokowali auto na A9, pobili przypadkowych ludzi. Polscy pseudokibiców czeka ekstradycja

RMF24

Trzech kolejnych pseudokibiców warszawskiego klubu zostało zatrzymanych przez polskich policjantów we współpracy z austriackimi służbami. Mężczyźni są podejrzani o udział w brutalnym rozboju na autostradzie A9 w Austrii, gdzie ofiarami padli przypadkowi Chorwaci. Sprawcy byli poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania, a teraz czeka ich ekstradycja.

Do napadu doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicach miasta Graz na austriackiej autostradzie A9. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała samochód, którym podróżowało dwóch obywateli Chorwacji. Napastnicy, używając niebezpiecznych narzędzi, zdewastowali pojazd, dotkliwie pobili mężczyzn i ich okradli. Ofiary były przypadkowymi osobami – prawdopodobnie zostały wzięte za członków wrogiej grupy kibicowskiej.

Bezpośrednio po napadzie austriacka policja zatrzymała 25 osób.

Międzynarodowa współpraca

Od początku polscy policjanci z Wydziału do spraw zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji współpracowali w tej sprawie z austriackimi funkcjonariuszami. Dzięki wspólnym działaniom udało się zebrać materiał dowodowy, który pozwolił stronie austriackiej na przedstawienie zarzutów i skierowanie aktu oskarżenia wobec pseudokibiców. W przypadku niektórych z nich w czerwcu zapadły już wyroki. Ośmiu Polaków skazano na kary pozbawienia wolności od 18 miesięcy do 4 lat za rozbój kwalifikowany oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zatrzymania na lotnisku i w mieszkaniach

Wobec trzech mężczyzn, którzy pozostawali na wolności, wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. Należą oni do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Policjantom udało się ich schwytać.

Źródło: Policja. Zdjęcia z zatrzymania mężczyzny

Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Jeden z poszukiwanych, 36-latek, został zatrzymany tuż po wylądowaniu samolotu na lotnisku w Warszawie. 41 i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach. Do sprawy poszukiwany był również 47-latek, który został zatrzymany przez policjantów z Radomia – również tuż po przylocie do Polski.

29-latek i 36-let zostali tymczasowo aresztowani na 100 dni, a 41-latek na 90 dni. Mężczyzn czeka teraz ekstradycja.