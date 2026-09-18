Z wody prosto w leśne ostępy. Tak złodzieje ukryli łup

RMF24

Dwa skradzione w mazowieckiej gminie Wiązowna skutery wodne zostały odnalezione w lesie. Sprzęt o łącznej wartości 171 tysięcy złotych wrócił już do właściciela. Złodzieje pozostają jednak nieuchwytni.

Skutery wodne padły łupem złodziei

Do kradzieży doszło w jedną z sierpniowych nocy na terenie gminy Wiązowna. Z posesji zniknęły dwa skutery wodne marki Kawasaki. Właściciel, który wycenił straty na 171 tysięcy złotych, natychmiast zgłosił sprawę na policję.

Policjanci z posterunku w Wiązownie od razu przystąpili do działania. Wytypowali możliwe miejsce ukrycia skradzionego sprzętu.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Sprzęt wrócił do właściciela

Ślady doprowadziły funkcjonariuszy do lasu w Józefowie. Właśnie tam udało się odnaleźć oba skutery. Maszyny były zamaskowane błotem i gałęziami.

Po zabezpieczeniu śladów skutery wróciły do właściciela. Policjanci podkreślają, że sprawa nie dobiegła jeszcze końca. Jak dotąd sprawcy kradzieży pozostają bowiem nieuchwytni.