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Od 1 stycznia 2027 roku osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy na Mazowszu zapłacą więcej. Radni województwa przyjęli uchwałę podwyższającą opłaty za część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Decyzja wynika z ustawowego obowiązku corocznej waloryzacji stawek w oparciu o wskaźnik inflacji.

Nowe stawki za egzamin na prawo jazdy w woj. mazowieckim

Podczas wtorkowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego zapadła decyzja o podwyższeniu opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy.

Od 1 stycznia 2027 roku osoby przystępujące do egzaminu zapłacą za część teoretyczną 59,03 zł, zamiast dotychczasowych 56,98 zł.

Opłata za część praktyczną egzaminu wzrośnie do 238,26 zł dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T oraz dla uprawnień do kierowania tramwajem. W przypadku bardziej wymagających kategorii, takich jak B z kodem 96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E oraz D1+E, opłata wzrośnie z 288 zł do 298,36 zł.

Podwyżki obejmą wszystkie kategorie prawa jazdy, a także uprawnienia do kierowania tramwajem. Nowe stawki mają obowiązywać we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na terenie Mazowsza.

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Powody podwyżek i mechanizm waloryzacji

Podjęta przez radnych uchwała to realizacja zapisów ustawy nakazującej coroczne zwiększanie opłat za egzaminy na prawo jazdy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten za rok 2025 wyniósł 3,6 procent, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost opłat.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że coroczne podwyżki mają na celu ograniczenie ryzyka kumulowania się potrzeb finansowych i konieczności jednorazowego wprowadzania znacznie wyższych podwyżek. Utrzymywanie niezmienionych opłat w warunkach rosnącej inflacji skutkowałoby stopniowym spadkiem realnej wartości wpływów. W dłuższej perspektywie mogłoby to utrudniać finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy.

Konsultacje społeczne i wdrożenie nowych opłat

Projekt uchwały był szeroko konsultowany. Swoje stanowiska zgłaszały Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców. Po zakończonym procesie konsultacji i przyjęciu uchwały przez radnych województwa, nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2027 roku.