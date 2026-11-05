Wywołał pożar w restauracji. 24-latek usłyszał zarzut

24-latek wieczorem oblał łatwopalnym płynem fotel w lokalu na warszawskim Ursynowie i go podpalił. Na miejscu było 9 osób. Policja podkreśla, że restauracja mieści się w budynku wielorodzinnym, co w przypadku pożaru mogło oznaczać zagrożenie zdrowia i życia dla większej grupy.
Podpalacz został zatrzymany kilka godzin później na ulicy. Okazało się, że jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim również marihuanę.
24-latek odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu wielu osób, a także posiadanie narkotyków. Został aresztowany na 3 miesiące.
Rwandyjczykowi grozi do 8 lat więzienia, ale kara może być wyższa ze względu na chuligański charakter jego zachowania.