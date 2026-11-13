Wyrzucił karabinek z siódmego piętra. Ranny przechodzień, potem kolizja BMW

RMF24

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30-letni mieszkaniec warszawskiej Pragi-Północ wyrzucił z okna na siódmym piętrze karabinek pneumatyczny, który ranił przechodnia. Po zdarzeniu, będąc pod wpływem alkoholu, odjechał samochodem i spowodował kolizję – poinformowała policja. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policję zaalarmował 49-letni mężczyzna, który został uderzony przedmiotem wyrzuconym z dużej wysokości. Jak ustalili funkcjonariusze, chodziło o karabinek przypominający broń pneumatyczną, wyposażony w butlę ze sprężonym powietrzem.

Poszkodowany wskazał policjantom okno mieszkania na siódmym piętrze budynku, z którego miał zostać wyrzucony przedmiot. Doznał obrażeń nogi i został przewieziony karetką do szpitala.

W lokalu mundurowi znaleźli m.in. pudełko ze śrutem oraz butlę na sprężone powietrze taką samą, jak ta zabezpieczona na chodniku.

Zabezpieczone przedmioty / Policja

Przyznał się do wyrzucenia przedmiotu

Początkowo w mieszkaniu nie było nikogo, choć drzwi pozostawały otwarte. Po pewnym czasie w lokalu pojawił się 30-latek. Policja podała, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i przyznał się do wyrzucenia karabinka przez okno.

Został zatrzymany. Na miejscu pracowała także grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady.

Podczas dalszych czynności alkomat wykazał u zatrzymanego ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu – przekazała policja.

Funkcjonariusze ustalili również, że po incydencie 30-latek odjechał BMW. Przy ulicy Radzymińskiej miał doprowadzić do kolizji, a następnie uderzyć w bramę wjazdową do podziemnego parkingu przy ulicy Ząbkowskiej.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Został też przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu.

30-latek usłyszał zarzuty narażenia 49-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania obrażeń ciała. Odpowie również za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji.

Za czyny, o które jest podejrzany, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.