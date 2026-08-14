Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu. Potrącony rowerzysta

Warszawa: Radiowóz potrącił rowerzystę
Do zdarzenia doszło przy Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Agrykoli. Tam – jak ustalił dziennikarz RMF FM – policyjny radiowóz potrącił rowerzystę. Mężczyzna został zabrany do szpitala.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz jechał z włączonymi sygnałami błyskowymi.
Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
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