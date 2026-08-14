Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu. Potrącony rowerzysta

RMF24

Radiowóz policji potrącił rowerzystę w Warszawie – ustalił reporter RMF FM Igor Skrzypek. Mężczyzna trafił do szpitala.

Warszawa: Radiowóz potrącił rowerzystę

Do zdarzenia doszło przy Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Agrykoli. Tam – jak ustalił dziennikarz RMF FM – policyjny radiowóz potrącił rowerzystę. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz jechał z włączonymi sygnałami błyskowymi.

Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Dramat w turystycznym kurorcie Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji – poinformował w piątek rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital.

Prześlij informację, zdjęcie lub film na Gorącą Linię RMF FM

Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia, masz ciekawą informację, chcesz, byśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Napisz do nas! Czekamy także na Wasze telefony czy SMS-y. Możesz nam także przesłać film lub zdjęcia.