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Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu. Potrącony rowerzysta

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (21:18)

Radiowóz policji potrącił rowerzystę w Warszawie – ustalił reporter RMF FM Igor Skrzypek. Mężczyzna trafił do szpitala.

Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu. Potrącony rowerzysta
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Warszawa: Radiowóz potrącił rowerzystę

Do zdarzenia doszło przy Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Agrykoli. Tam – jak ustalił dziennikarz RMF FM – policyjny radiowóz potrącił rowerzystę. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz jechał z włączonymi sygnałami błyskowymi.

Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek
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