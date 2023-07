Z okolicznymi mieszkańcami rozmawiał późnym wieczorem dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Podkreślali oni, że lotnisko, na którym doszło do tragedii, które cieszy się dużą popularnością ze względu na skoki spadochronowe.

O możliwe przyczyny katastrofy zapytaliśmy wczoraj Łukasza Rapacza, który jest pilotem Cessny.

Lotnictwo samo w sobie jest piękną pasją, ale wymaga szacunku. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem pośpiechu. Ogromna część wypadków zaczyna się od jakichś małych niedopatrzeń. Ważne jest też to, by nie spekulować. Wiążący będzie dla nas raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - stwierdził.

Każdy z nas pilotów szkoli się przez wiele miesięcy, lat, a tak naprawdę przez całe życie. Nie chciałbym spekulować, natomiast mogło dojść do wielu różnych zdarzeń. (...) Powietrze to nie jest autostrada, chociaż na autostradach też bywają dziury. Atmosfera jest różna - w jednych miejscach jest gęstsze powietrze, w innych - mniej gęste, bardziej nasłonecznione. To wszystko wpływa na to, jak się lata, jak się pilotuje samoloty - dodał w rozmowie z RMF FM.

Lasek: Badanie wypadków nie polega na pośpiechu

O to, jak wyglądają procedury badania tego typu wypadków, pytaliśmy w poniedziałek Macieja Laska - byłego szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotnicznych. Trudno jest wyrokować, co było przyczyną. Komisja musi porozmawiać ze świadkami zdarzenia, musi sprawdzić dane techniczne samolotu - żeby wykluczyć przyczynę techniczną - tłumaczył. Każdą z hipotez trzeba wyjaśnić - niektóre są odrzucane szybciej, niektóre są analizowane dłużej - dodał.

Kierunek lądowania na lotnisku w Chrcynnie nie pokrywa się z tym, na którym ten samolot uderzył w hangar. To będą wyjaśniali eksperci z PKBWL - zauważył Lasek. W ciągu 30 dni będzie raport wstępny z tego zdarzenia - przepisy tego wymagają. W raporcie wstępnym powinny być pierwsze ustalenia albo przynajmniej opis faktów, które zidentyfikowała Komisja - dodał.

Badanie wypadków nie polega na pośpiechu. Należy rozsądnie, spokojnie i na zimno wyjaśnić wszystkie kwestie - podkreślał Lasek.