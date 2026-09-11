Współpracownik MO udawał opozycjonistę dla pieniędzy. Jest wyrok

RMF24

Na 1,5 roku więzienia skazany został Janusz W., który podawał się za osobę represjonowaną w latach 70. XX wieku. Mężczyzna usłyszał zarzuty, które dotyczyły m.in. składania fałszywych zeznań i wyłudzania pieniędzy.

Walczył o pieniądze, fałszując swoją przeszłość

Informację o wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Słupsku przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Akt oskarżenia w tej sprawie został złożony w listopadzie 2024 r.

Janusz W. odpowiadał przed sądem m.in. za składanie fałszywych zeznań, wyłudzenie decyzji potwierdzającej jego status jako osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także uzyskanie z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ponad 80 tys. złotych pomocy pieniężnej, która się mu nie należała. Próbował też uzyskać od Skarbu Państwa ponad 0,5 miliona złotych za rzekome represje.

Janusz W., składając zeznania przed sądami i w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadomie zeznawał nieprawdę, twierdząc że brał czynny udział w demonstracjach w grudniu 1970 r. w Słupsku, a konsekwencją jego udziału w ww. demonstracjach było zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, mające miejsce w sierpniu 1971 r. Treść postanowienia prokuratora z dnia 30 sierpnia 1971 r. o tymczasowym aresztowaniu Janusza W. jednoznacznie wskazuje na to, że zostały mu postawione zarzuty popełnienia przestępstw w dniu 28 sierpnia 1971 r., które nie miały żadnego związku z wydarzeniami z grudnia 1970 r. - relacjonował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba. Chodziło wtedy o napaść pod wpływem alkoholu na milicjantów i znieważenie ich.

Prokuratura chciała surowszej kary

Jak podkreślił Skiba, Janusz W. był taksówkarzem i tajnym współpracownikiem Milicji Obywatelskiej o pseudonimie „Róża”.

W dniach 16-17 grudnia 1970 r. odbyły się na terenie Słupska demonstracje przeciwko władzy. Nie można wykluczyć iż obserwatorem i biernym uczestnikiem ww. wydarzeń był Janusz W., który nie został wtedy ani zatrzymany, ani wylegitymowany. Brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających jego udział w tych demonstracjach z wyjątkiem twierdzeń samego zainteresowanego - informował prokurator.

Prokuratura chciała, by Janusz W. został skazany na 4 lata więzienia. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy złożą apelację.