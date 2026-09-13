Wspiął się bez zabezpieczeń na najwyższy budynek w Polsce. Warszawska policja postawiona na nogi

RMF24

26-latek francuskiego pochodzenia wszedł w dziś na Varso Tower, czyli najwyższy budynek w Polsce i całej Unii Europejskiej. Mł. asp. Bartłomiej Śniadała z warszawskiej policji poinformował, że mężczyzna „jest teraz w dyspozycji policji”.

Policjanci zgłoszenie otrzymali w niedzielę o godz. 7.47. Mężczyzna wszedł na dach, gdzie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Jest teraz w dyspozycji wolskiej policji - powiedział mł. asp. Bartłomiej Śniadała Śniadała.

Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony.

27 września ubiegłego roku roku inny Francuz, 24-letni wspinacz Titouan Leduc również wszedł na elewację Varso Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokość 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.

Varso Tower na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II na warszawskiej Woli liczący 310 metrów – z iglicą – jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów, na 53. piętrze budynku, znajduje się taras widokowy, który jest najwyżej położonym punktem widokowym w Unii Europejskiej.

Taras widokowy Varso Tower, fot. SERGEI GAPON / AFP/East News