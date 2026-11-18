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Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało komunikat do mieszkańców Warszawy i okolic. W środę po południu wojsko przeprowadzi badania pocisków oświetlających.

MON zwrócił się do mieszkańców Warszawy, Zielonki, Marek, Kobyłki, Wołomina i Legionowa.

W środę 18 listopada od 16:00 do 18:30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzi planowane badania pocisków oświetlających MITHRAS 1000.

„Na niebie mogą pojawić się jasne, długo utrzymujące się punkty świetlne opadające powoli na spadochronach. Przy jednoczesnym użyciu kilku ładunków, światła te mogą przypominać powoli lecący samolot, dużego drona lub nietypowy obiekt latający” – wskazano w komunikacie.

Resort obrony dodał, że są to rutynowe, zaplanowane wcześniej testy badawcze. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców.