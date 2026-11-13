Wjechała w latarnię i twierdziła, że nie piła. Tłumaczyła policjantom, że to przez batonika i jabłko

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nietypowe wyjaśnienie kolizji przedstawiła policjantom z warszawskiej drogówki 35-latka. Kobieta, która uderzyła w latarnie wyjaśniała funkcjonariuszom, że nie piła alkoholu, ale zjadła batonik i jabłko. Prawda okazała się inna. Interwencję nagrały policyjne kamery.

Wydział Ruchu Drogowego KSP opublikował informacje o interwencji dziś, ale doszło do niej na początku listopada. Mundurowi zostali wezwani na miejsce, gdzie samochód osobowy uderzył w latarnię. Na miejscu funkcjonariusze próbowali wyjaśnić sytuację z 35-latką, która kierowała Hondą.

Po prostu straciłam świadomość. Wcześniej zjadłam (tu pada nazwa batonika), zjadłam jabłko – tłumaczyła policjantom.

Mundurowi znaleźli jednak w samochodzie kobiety otwartą butelkę alkoholu. Był kupiony dla sąsiadów – mówiła kobieta. Dopytywana, kiedy alkohol był spożywany, odpowiadała, że „nie był”. Sam się otworzył? – dziwił się jeden z funkcjonariuszy.

Późniejsze badanie wykazało jednak, że kobieta była pod wpływem alkoholu. Urządzenie wskazało 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada ponad 1,5 promila. Kobieta została zatrzymana, zabrano jej prawo jazdy, a samochód odholowano.

„Nawet krótka podróż może zakończyć się tragedią. Jeśli piłeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę” – przypomina policja.