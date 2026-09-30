Więzili Słowaczkę w warszawskim hotelu. Czterech cudzoziemców tymczasowo aresztowanych

RMF24

Warszawski koszmar 23-letniej Słowaczki zakończył się dzięki interwencji policjantów z Wawra. Młoda kobieta była przetrzymywana wbrew swojej woli w jednym ze stołecznych hoteli. Zatrzymano pięciu mężczyzn: trzech Słowaków i dwóch Ukraińców. Czterech z nich usłyszało zarzuty i zostało tymczasowo aresztowanych.

Matka była zaniepokojona

Służby zaalarmowała matka 23-latki, która przekazała policjantom, że jej córka jakiś czas temu wyjechała ze Słowacji w poszukiwaniu pracy i najprawdopodobniej jest przetrzymywana przez grupę mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili, że najpierw młoda kobieta zgodziła się na wyjazd do Ukrainy, gdzie miała pracować w hurtowni. Okazało się jednak, że za pracą trzeba jechać znacznie dalej. Przystankiem na trasie do miejsca docelowego miała być Warszawa.

Słowaczka przebywając w wawerskim hotelu zorientowała się, że nie jest już niezależna. Obawiała się, że może zostać gdzieś wywieziona i nie będzie w stanie wrócić do domu. Udało jej się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta skierowała sprawę do Polski.

Zarzuty dla grupy mężczyzn

Policjantom z Wawru udało się szybko dotrzeć do hotelu, w którym przebywała 23-latka. Kobieta została przekazana pod opiekę ratownikom medycznym. Funkcjonariusze w obiekcie zatrzymali pięć osób: trzech Słowaków i dwóch Ukraińców. Jeden z nich został przesłuchany jako świadek, reszta usłyszała zarzuty.

52-letni i 33-letni obywatele Słowacji oraz 45-letni i 51-letni obywatele Ukrainy odpowiedzą za pozbawienie wolności obywatelki Słowacji na okres trwający dłużej niż 7 dni. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie mężczyzn na trzy miesiące.