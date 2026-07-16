Wielkie oblężenie UW. Wiemy, na jakie studia najtrudniej się dostać

RMF24

Uniwersytet Warszawski odnotował jeden z najlepszych wyników rekrutacji w swojej historii. Największą popularnością wśród kandydatów cieszą się kierunki związane z ekonomią, zarządzaniem oraz psychologią. W tym roku uczelnia przyciągnęła rekordową liczbę chętnych, co jest efektem tzw. podwójnego rocznika maturzystów.

Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, tegoroczna rekrutacja przyniosła imponujące rezultaty. Według wstępnych, cząstkowych danych, 37,6 tys. kandydatów dokonało i opłaciło aż 74,8 tys. rejestracji na studia. „To jeden z najlepszych wyników w historii uczelni” – podkreślono w komunikacie.

Łącznie odnotowano 65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 9,3 tys. na studia II stopnia.

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Warszawskim

Wśród najchętniej wybieranych kierunków prym wiodą nauki ekonomiczne i społeczne. Najwięcej opłaconych rejestracji zanotowano na kierunkach: ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne I stopnia) – łącznie 3494 rejestracje. Zarządzanie (studia stacjonarne I stopnia) przyciągnęło 3142 kandydatów, a psychologia (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943 osoby.

Największa konkurencja na kierunku lekarskim

Rekordowa liczba kandydatów przypadających na jedno miejsce odnotowana została na kierunku lekarskim – aż 32,78 osoby na miejsce (1967 opłaconych rejestracji przy limicie 60 miejsc). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kierunki Business and Management – 26,23 osoby na miejsce (1049 na 40 miejsc) oraz kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby na miejsce (478 na 25 miejsc).

Efekt podwójnego rocznika

Wysokie zainteresowanie studiami to efekt tzw. podwójnego rocznika. W tym roku egzamin dojrzałości zdawało około 320 tysięcy uczniów, podczas gdy rok wcześniej było ich 256 tysięcy. To konsekwencja reformy edukacyjnej z 2014 roku, kiedy do szkół poszły zarówno sześciolatki, jak i siedmiolatki.

Uniwersytet z tradycją

Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najstarszych uczelni w Polsce. Powstał w 1816 roku jako Królewski Uniwersytet Warszawski i od ponad dwóch stuleci kształci kolejne pokolenia studentów.