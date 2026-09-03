Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Gdzie trzeba uważać?

RMF24

Nadchodzący weekend w Warszawie upłynie pod znakiem poważnych utrudnień dla kierowców. Drogowcy pojawią się w kilku kluczowych punktach miasta, by wymienić nawierzchnię i położyć nowy asfalt. Prace obejmą m.in. Wisłostradę, ulicę Kościuszki w Ursusie, Grójecką, Aleję Sztandarów w Rembertowie oraz Rondo Wiatraczna. Sprawdź, gdzie możesz spodziewać się zamknięć i objazdów.

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali w kilku miejscach stolicy.

Wisłostrada zamknięta w stronę Żoliborza

Największe zmiany czekają kierowców na śródmiejskim odcinku Wisłostrady w kierunku Żoliborza. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku, do godziny 5:00.

W tym czasie zamknięta zostanie jezdnia od tunelu do Grodzkiej. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą jezdnią – w stronę Żoliborza dostępne będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa tylko jeden.

Stołeczny ratusz informuje, że objazdy poprowadzą Mostem Łazienkowskim lub Mostem Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim w stronę Mostu Gdańskiego. Utrudnienia można ominąć również jadąc przez Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie zjeżdżając z wiaduktu Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.

Ursus i Ochota też w remoncie

Nowy asfalt pojawi się także na ulicy Kościuszki w Ursusie. Prace ruszą w piątek o 20:00 i zakończą się w poniedziałek o 4:00.

Zamknięty zostanie odcinek od ronda z Cierlicką do Dzieci Warszawy.

Objazd wyznaczono ulicami: Spisaka, Kompanii AK „Kordian”, Pużaka i Sławka. Tą trasą pojadą również autobusy linii: 129, 187, 207 i 401.

Na Ochocie drogowcy zajmą się kolejnym fragmentem Grójeckiej. Od piątku, godz. 20:00, do niedzieli wieczorem zamknięta będzie jezdnia Grójeckiej za skrzyżowaniem z Banacha w kierunku Placu Narutowicza oraz jezdnia Banacha od Wolnej Wszechnicy do Grójeckiej.

Objazdy poprowadzą ulicami Dickensa, Białobrzeską i Kopińską lub Pawińskiego i Dickensa. Autobusy linii 136, 172, 186, 191, N01, N38 i N88 pojadą objazdami.

Rembertów i Praga-Południe: kolejne utrudnienia

W piątek o 22:00 zamknięta zostanie cała Aleja Sztandarów od Czwartaków do Ronda Fieldorfa „Nila”. Prace zakończą się w nocy z poniedziałku na wtorek.

W tym czasie aleją będzie można dojechać tylko do posesji, a objazdy poprowadzą ulicami Kadrową i Czwartaków. Autobusy linii 115 pojadą właśnie tymi trasami.

W sobotę od godziny 7:00 drogowcy wrócą na Rondo Wiatraczna. Ten etap prac potrwa do połowy września. Zamknięte będą lewy i środkowy pas na rondzie, a kierowcy nie przejadą przez tory z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda od strony Alei Stanów Zjednoczonych na Grochowską w stronę Targowej.

Na Wiatracznej, od ulicy Zakole do ronda, będzie tylko jeden pas ruchu. Wyjazd z Wiatracznej będzie możliwy tylko w prawo, w stronę Targowej.

Komunikacja miejska na objazdach

Zmiany nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, autobusy wielu linii – m.in. 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730, N03 i N24 – pojadą zmienionymi trasami.

Warto sprawdzić aktualne rozkłady przed wyjściem z domu.

Weekendowe remonty to konieczność, ale dla kierowców i pasażerów oznaczają spore utrudnienia. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem.

