Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Gdzie trzeba uważać?

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali w kilku miejscach stolicy.
Wisłostrada zamknięta w stronę Żoliborza
Największe zmiany czekają kierowców na śródmiejskim odcinku Wisłostrady w kierunku Żoliborza. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku, do godziny 5:00.
W tym czasie zamknięta zostanie jezdnia od tunelu do Grodzkiej. Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą jezdnią – w stronę Żoliborza dostępne będą dwa pasy, a w kierunku Mokotowa tylko jeden.
Stołeczny ratusz informuje, że objazdy poprowadzą Mostem Łazienkowskim lub Mostem Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim w stronę Mostu Gdańskiego. Utrudnienia można ominąć również jadąc przez Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie zjeżdżając z wiaduktu Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.
Ursus i Ochota też w remoncie
Nowy asfalt pojawi się także na ulicy Kościuszki w Ursusie. Prace ruszą w piątek o 20:00 i zakończą się w poniedziałek o 4:00.
Zamknięty zostanie odcinek od ronda z Cierlicką do Dzieci Warszawy.
Objazd wyznaczono ulicami: Spisaka, Kompanii AK „Kordian”, Pużaka i Sławka. Tą trasą pojadą również autobusy linii: 129, 187, 207 i 401.
Na Ochocie drogowcy zajmą się kolejnym fragmentem Grójeckiej. Od piątku, godz. 20:00, do niedzieli wieczorem zamknięta będzie jezdnia Grójeckiej za skrzyżowaniem z Banacha w kierunku Placu Narutowicza oraz jezdnia Banacha od Wolnej Wszechnicy do Grójeckiej.
Objazdy poprowadzą ulicami Dickensa, Białobrzeską i Kopińską lub Pawińskiego i Dickensa. Autobusy linii 136, 172, 186, 191, N01, N38 i N88 pojadą objazdami.
Rembertów i Praga-Południe: kolejne utrudnienia
W piątek o 22:00 zamknięta zostanie cała Aleja Sztandarów od Czwartaków do Ronda Fieldorfa „Nila”. Prace zakończą się w nocy z poniedziałku na wtorek.
W tym czasie aleją będzie można dojechać tylko do posesji, a objazdy poprowadzą ulicami Kadrową i Czwartaków. Autobusy linii 115 pojadą właśnie tymi trasami.
W sobotę od godziny 7:00 drogowcy wrócą na Rondo Wiatraczna. Ten etap prac potrwa do połowy września. Zamknięte będą lewy i środkowy pas na rondzie, a kierowcy nie przejadą przez tory z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda od strony Alei Stanów Zjednoczonych na Grochowską w stronę Targowej.
Na Wiatracznej, od ulicy Zakole do ronda, będzie tylko jeden pas ruchu. Wyjazd z Wiatracznej będzie możliwy tylko w prawo, w stronę Targowej.
Komunikacja miejska na objazdach
Zmiany nie ominą także pasażerów komunikacji miejskiej. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, autobusy wielu linii – m.in. 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730, N03 i N24 – pojadą zmienionymi trasami.
Warto sprawdzić aktualne rozkłady przed wyjściem z domu.
Weekendowe remonty to konieczność, ale dla kierowców i pasażerów oznaczają spore utrudnienia. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem.