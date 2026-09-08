Ważna zmiana dla Warszawiaków. Testy syren alarmowych zaczną się w innym terminie

RMF24

Początek testowania syren alarmowych w stolicy został przesunięty z wtorku na czwartek. Ich działanie będzie sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze-Południe, Mokotowie i Ochocie. Koniec testów pozostaje bez zmian, 18 września – poinformował we wtorek stołeczny ratusz.

Początek testów w nowym terminie

Podczas testów będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Sygnały w okresie od 10 do 18 września mogą usłyszeć mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty. Pierwotnie planowano początek testów na wtorek 8 września, ale jak podał ratusz, zostały one przesunięte ze względów organizacyjnych.

Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie ogłaszają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli.

Rodzaje sygnałów alarmowych

W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały – wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”, a następnie analogiczne „Uwaga! Odwołuję alarm…”.

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.