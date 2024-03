Żłobek czy niania? To pytanie pojawia się jeszcze przed przyjściem maleństwa na świat. Zdarza się, że jedna opcja jest bardziej oczywista niż druga, jednak nie zawsze okazuje się, że to właściwa decyzja. Sprawdź, jakie są wady i zalety obu rozwiązań.

/ Materiały prasowe

Niania w Warszawie - kiedy warto?

Wybór niani jako formy opieki nad dzieckiem otwiera wiele możliwości. Głównie wynika to z faktu, że jesteś w stanie znaleźć osobę, która zajmie się podopiecznymi zarówno w godzinach pracy, jak i wieczorem czy nawet podczas całego weekendu. Wystarczy znaleźć odpowiednią osobę do tego zadania z wybraną dostępnością.

Bez problemu znajdziesz oferty niani na godziny w Warszawie. Może to być osoba z polecenia, która sprawdziła się u sąsiadki czy przyjaciółki. Jeśli nie masz nikogo bliskiego, kto mógłby zająć się dzieckiem, możesz również skorzystać między innymi z oferty na stronie: https://niania.pl/nagodziny/.

Skorzystanie z usług niani to kompleksowe rozwiązanie zarówno na kryzysowe sytuacje, takie jak wyjście do lekarza czy kilkudniowy wyjazd biznesowy, jak i na czas wykonywania obowiązków w pracy w ciągu tygodnia. Pamiętaj, że do obowiązków niani należy przygotowywanie posiłków dla maluszka, zapewnienie bezpieczeństwa oraz pielęgnacja dziecka.

Żłobek w Warszawie - czy to rozwiązanie dla każdego?

W Warszawie znajduje się wiele żłobków zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Takie miejsce wydaje się być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy oboje rodziców musi na stałe wrócić do pracy stacjonarnej. Co ważne, wszystkie żłobki zarejestrowane jako działalność obejmująca opiekę nad dziećmi do lat 3 podlegają ścisłym restrykcjom. Dzięki temu masz pewność, że wybrana placówka będzie bezpieczna dla Twojej pociechy.

Pojawia się jednak pewien problem w przypadku żłobków w Warszawie. Mimo że oddziałów jest w stolicy wiele, wciąż brakuje w nich miejsc dla nowych chętnych. Tym samym na listę rezerwacji należy się często wpisywać na długo przed pojawieniem się maluszka na świecie. Wynika to z faktu, że w placówkach tych obowiązuje określone limity dzieci na opiekuna czy powierzchnię danej jednostki. Niskie zarobki w publicznych oddziałach również nie zachęcają młodych opiekunów do podjęcia pracy.

Kiedy dziecko nie wykazuje gotowości na żłobek?

Żłobek nie jest rozwiązaniem dla każdego malucha. Przed zapisaniem go do takiej placówki, warto obserwować swoje dziecko i przeanalizować jego zachowania. W ten sposób jesteś w stanie szybciej i pewniej podjąć decyzję. Jedną z oznak, która sugeruje o braku gotowości pociechy do żłobka, jest silny lęk separacyjny. Niska tolerancja na nowe sytuacje i trudności z samodzielnością również mogą być przeszkodą w adaptacji malucha do żłobka. Warto również zwrócić uwagę na brak chęci do interakcji z rówieśnikami.

Żłobek a niania w Warszawie - koszty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku mogą znacznie różnić się od wynagrodzenia dla niani. Przede wszystkim należ jednak zwrócić uwagę, że już w przypadku placówek oferujących opiekę dzienną te kwoty mogą znajdować się w odmiennych widełkach.

Przykładowo publiczne oddziały są dofinansowane przez państwo. Tym samym rodzic musi ponieść stały koszt w okolicach 350-500 zł plus wyżywienie. Natomiast w żłobkach prywatnych cena ta kształtuje się w przedziale od 1 tys. do 3 tys. stałych opłat. Rodzic ma w takich placówkach również możliwość wykupienia abonamentu godzinowego, gdzie każda godzina wyniesie około 15-20 zł.

W przypadku wynajęcia niani do opieki nad dzieckiem zazwyczaj stawka podana jest za godzinę. Zazwyczaj spotkasz się z ofertami w granicach 25-35 zł. Jeśli jednak zależy Ci na sprawdzonej osoby z uprawnieniami, warto szukać wśród agencji opiekunek do dzieci. Taka opcja jest często nieco bardziej kosztowna i może wahać się w okolicach 60-70 zł.

Żłobek czy niania - co jest lepsze dla dziecka?

Każde dziecko jest inne niezależnie do wieku. Ta zależność przekłada się również na potrzeby malucha i jego zdolności adaptacyjne. W przypadku maluchów, które boją się separacji z rodzicem lub wymagają większej uwagi, lepszym rozwiązaniem okazuje się niania. Taka osoba będzie podchodziła indywidualnie do Twoich pociech. Ponadto dziecko ma możliwość spędzenia tego czasu w domowym środowisku, co zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa, niż w przypadku żłobka.

Jeśli maluch już od małego jest aktywny i szuka nowych towarzyszy do zabawy, żłobek może okazać się świetnym rozwiązaniem. Przede wszystkim maluch spędza tam czas w gronie swoich rówieśników, co przyczynia się do socjalizacji. Ponadto opiekunki w takich placówkach zapewniają maluchom masę aktywności, które angażują dzieci zarówno pod kątem zabawy w grupie, jak i kształtowania indywidualności.