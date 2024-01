Podczas siarczystych mrozów szczególnej pomocy potrzebują osoby dotknięte kryzysem bezdomności. W Warszawie mogą jej szukać nie tylko w noclegowniach, schroniskach czy ogrzewalniach. Do ich dyspozycji jest również Mobilny Punkt Poradnictwa. To autobus, który codziennie kursuje ulicami miasta, a obecni na jego pokładzie ludzie wspierają potrzebujących.

Autobus, w którym bezdomni mogą otrzymać wsparcie / Paweł Balinowski / RMF24

Mobilny Punkt Poradnictwa - autobus, na pierwszy rzut oka niemal identyczny jak setki innych, kursujących codziennie po Warszawie - wyrusza w trasę codziennie o g. 8 rano z Dworca Wschodniego.

Robimy dwie pętle, od Dworca Wschodniego i tam też kończymy. Mamy kilkanaście przystanków, ale kilka z nich jest kluczowych. To na przykład przystanek: Kapitulna, popularnie zwana Miodową, gdzie ojcowie Kapucyni udzielają wsparcia żywnościowego naszym odbiorcom - mówił Dawid Szwak, który pomaga potrzebującym. Jest też przystanek plac Szembeka, gdzie jest blisko do łaźni i kompleksowego punktu pomocy - dodaje.

/ Paweł Balinowski / RMF24

Jedną z funkcji tego autobusu jest to, by móc przyjść i się ogrzać, ale chodzi przede wszystkim o wsparcie i poradnictwo - opisuje Mateusz Romanowski, drugi z pracowników punktu. Informujemy ludzi, gdzie mogą się zgłosić w przypadku kłopotów ze zdrowiem, uzależnienia albo trudnej sytuacji socjalnej i prawnej. Często chodzi też po prostu o wsparcie, bo osoby, które do nas przychodzą, cierpią z powodu samotności lub odrzucenia.

Gdy przychodzą mrozy, zazwyczaj więcej osób korzysta z usług punktu. Każdego dnia jest ich co najmniej 10-20. Autobus jeździ przez cały rok, 7 dni w tygodniu: świątek, piątek, dni pracujące, niepracujące... codziennie w takim najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu - podkreśla Romanowski.