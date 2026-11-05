Warszawa stroi się na święta. Co pojawi się na ulicach stolicy?

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Warszawa przygotowuje się na wyjątkowy sezon świąteczny. Już na początku grudnia ulice Starego i Nowego Miasta rozświetlą się nową, spektakularną iluminacją inspirowaną historią, legendami i mieszkańcami stolicy. To pierwsza taka zmiana od trzech lat – nowe dekoracje zostaną z nami aż do 2029 roku.

Na początku tego roku Warszawiacy pożegnali świąteczną iluminację nawiązującą do lat 50. i 60. XX wieku. W jej miejsce pojawią się zupełnie nowe ozdoby, które zostały zainspirowane historią miasta, jego legendami, mieszkańcami i Wisłą.

Właśnie ruszył montaż świątecznej iluminacji 2026.

Nowa koncepcja obejmuje blisko 2,9 miliona energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 elementów dekoracyjnych, takich jak choinki, karuzele, figury, bramy świetlne, fotopunkty i instalacje interaktywne.

Ważnym aspektem tegorocznych dekoracji jest zastosowanie sterowników pozwalających na ograniczenie zużycia energii w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu.

Bohaterowie legend i znani Warszawiacy

Tradycyjnie centralnym punktem iluminacji będzie wielka choinka na Placu Zamkowym, ozdobiona tysiącami światełek LED. Oprogramowanie pozwoli na płynne zmiany kolorystyki i natężenia światła, tworząc wyjątkowy efekt wizualny.

W okolicach Placu Zamkowego pojawią się również postacie z warszawskich baśni i podań – m.in. Bazyliszek czy Kamienny Niedźwiedź.

„Świetlne księgi przybliżą ich historie, a wybrane instalacje będą reagowały na obecność odwiedzających” – zapowiada magistrat.

Kraków szykuje się na święta. Będzie gotycko Kraków przygotowuje się na wyjątkowe święta. Magistrat ogłosił, że wybrano wykonawcę iluminacji świątecznej na cztery zimowe sezony – od 2026 do 2029 roku. Tegoroczne dekoracje będą inspirowane gotykiem, a szczególnie Bazyliką Mariacką i jej…

Na Rynku Nowego Miasta zobaczymy z kolei karuzelę ze Złotą Kaczką oraz Warsem i Sawą, natomiast na Rynku Starego Miasta pojawią się sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Bolesława Prusa.

Nowe Centrum Warszawy w świątecznej odsłonie

Tegoroczna iluminacja obejmie także Nowe Centrum Warszawy. Na Placu Centralnym stanie wysoka choinka, a sąsiadujący Park Świętokrzyski zamieni się w przestrzeń zimowych spacerów i rodzinnej zabawy. Dzięki temu świąteczne światła połączą historyczną część miasta ze współczesnym centrum.

Na Placu Trzech Krzyży pojawi się konstrukcja świetlna w kształcie świątecznego drzewka, a na Pałacu Staszica zadebiutuje nowy mapping, który ożywi fasadę budynku za pomocą światła, animacji i muzyki.

Nowa warszawska iluminacja świąteczna rozbłyśnie już na początku grudnia.

