Warszawa stroi się na święta. Co pojawi się na ulicach stolicy?

Na początku tego roku Warszawiacy pożegnali świąteczną iluminację nawiązującą do lat 50. i 60. XX wieku. W jej miejsce pojawią się zupełnie nowe ozdoby, które zostały zainspirowane historią miasta, jego legendami, mieszkańcami i Wisłą.
Właśnie ruszył montaż świątecznej iluminacji 2026.
Nowa koncepcja obejmuje blisko 2,9 miliona energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 elementów dekoracyjnych, takich jak choinki, karuzele, figury, bramy świetlne, fotopunkty i instalacje interaktywne.
Ważnym aspektem tegorocznych dekoracji jest zastosowanie sterowników pozwalających na ograniczenie zużycia energii w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu.
Bohaterowie legend i znani Warszawiacy
Tradycyjnie centralnym punktem iluminacji będzie wielka choinka na Placu Zamkowym, ozdobiona tysiącami światełek LED. Oprogramowanie pozwoli na płynne zmiany kolorystyki i natężenia światła, tworząc wyjątkowy efekt wizualny.
W okolicach Placu Zamkowego pojawią się również postacie z warszawskich baśni i podań – m.in. Bazyliszek czy Kamienny Niedźwiedź.
„Świetlne księgi przybliżą ich historie, a wybrane instalacje będą reagowały na obecność odwiedzających” – zapowiada magistrat.
Na Rynku Nowego Miasta zobaczymy z kolei karuzelę ze Złotą Kaczką oraz Warsem i Sawą, natomiast na Rynku Starego Miasta pojawią się sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Bolesława Prusa.
Nowe Centrum Warszawy w świątecznej odsłonie
Tegoroczna iluminacja obejmie także Nowe Centrum Warszawy. Na Placu Centralnym stanie wysoka choinka, a sąsiadujący Park Świętokrzyski zamieni się w przestrzeń zimowych spacerów i rodzinnej zabawy. Dzięki temu świąteczne światła połączą historyczną część miasta ze współczesnym centrum.
Na Placu Trzech Krzyży pojawi się konstrukcja świetlna w kształcie świątecznego drzewka, a na Pałacu Staszica zadebiutuje nowy mapping, który ożywi fasadę budynku za pomocą światła, animacji i muzyki.
Nowa warszawska iluminacja świąteczna rozbłyśnie już na początku grudnia.