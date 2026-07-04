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Decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu Kolumbijczyk, zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży i włamanie. Trwa ustalanie motywu, którym się kierował.

Jak informowaliśmy wcześniej do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. W pomieszczeniu działu kadr uczelni ochroniarze zatrzymali cudzoziemca. Wcześniej zauważyli wybite okno w jednym z budynków placówki przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Na miejsce natychmiast wezwano policję i żandarmerię wojskową.

„Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji” - poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.

Sąd zdecydował ws. zatrzymanego Kolumbijczyka

Na szczęście nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W sobotę decyzją sądu Kolumbijczyk został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży i włamanie. Trwa ustalanie motywu, którym się kierował. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

„Sąd, na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów, zastosował wobec obywatela Kolumbii zatrzymanego na terenie Akademii Sztuki Wojennej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 279 paragraf 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności” - przekazała Komenda Stołeczna Policji w sobotę na platformie X. Przytoczony przez warszawską policję przepis dotyczy kradzieży z włamaniem.

Dodano, że funkcjonariusze policji wykonali na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu, a następnie wystąpienie przez prokuratora do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. „Sąd uwzględnił ten wniosek” - podkreśliła policja. Dodała, że mężczyzna przebywa nielegalnie na terenie naszego kraju. Ze względu na charakter miejsca, w którym doszło do włamania, o incydencie powiadomiono Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.