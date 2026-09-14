Warszawa rozszerza strefę płatnego parkowania. Zmiany już od dzisiaj

RMF24

Warszawa rozszerza strefę płatnego parkowania. W poniedziałek zaczyna ona obowiązywać w części Pragi-Południe (Saska Kępa w rejonie ul. Międzynarodowej) i Woli (Odolany). Następne rozszerzenie SPPN będzie w połowie maja przyszłego roku i obejmie kolejną część Mokotowa oraz Włoch.

Od dzisiaj kierowcy parkujący na części Pragi-Południe (Saska Kępa w rejonie ul. Międzynarodowej) oraz Woli (Odolany) muszą liczyć się z opłatami za postój. To kolejny etap rozszerzania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie.

Jak zapowiada miasto, następne dzielnice dołączą do strefy już w połowie maja przyszłego roku – wtedy płatne parkowanie obejmie kolejną część Mokotowa oraz Włoch.

Nowe parkomaty i miejsca parkingowe

Na Saskiej Kępie przygotowano 900 miejsc parkingowych i 17 parkomatów, natomiast na Odolanach – 680 miejsc i aż 29 parkomatów. W części urządzeń można płacić bilonem, ale większość obsługuje płatności kartą. To wygodne rozwiązanie dla kierowców, którzy coraz częściej korzystają z bezgotówkowych form płatności.

Abonamenty dla mieszkańców

Mieszkańcy nowych stref mogą wykupić dwa rodzaje rocznych abonamentów. Abonament rejonowy kosztuje 30 zł i pozwala parkować w promieniu do 200 metrów od adresu zameldowania.

Z kolei abonament obszarowy to wydatek 600 zł – uprawnia do parkowania na całym wyznaczonym osiedlu lub obszarze. Aby otrzymać abonament mieszkańca, trzeba spełnić kilka warunków: być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, rozliczyć podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie oraz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t lub samochodu osobowego powyżej 2,5 t.

Kto nie płaci za parkowanie?

Z opłat zwolnieni są posiadacze jednej z trzech rodzajów kart: N+ (dla osób niepełnosprawnych), Powstańca (dla uczestników Powstania Warszawskiego) oraz Honorowej (dla uczestników walk o Warszawę w latach 1939-1945, innych niż Powstanie Warszawskie).

Darmowe parkowanie przysługuje również właścicielom pojazdów elektrycznych oraz osobom związanym z opieką nad niepełnosprawnymi.

Ile kosztuje parkowanie?

Opłaty za postój w SPPN obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a czwarta i każda kolejna – 4,50 zł.

Warto pamiętać, że darmowe parkowanie w strefie możliwe jest 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego funkcjonuje w Warszawie od 1999 roku. Początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Z czasem była sukcesywnie rozszerzana – najpierw o Powiśle, Stare i Nowe Miasto, a później o kolejne dzielnice.

W ostatnich latach obszar SPPN powiększył się dwukrotnie, obejmując m.in. część Woli, Pragi-Północ, Żoliborz, Ochotę, pl. Hallera, północny Mokotów, a od 2025 roku także Stary Mokotów, Wyględów, Wierzbno, Ksawerów, Sielce i część Sadyby.

Co dalej?

Już od 17 maja przyszłego roku płatne parkowanie obejmie kolejne rejony – mokotowski Służewiec i część Służewa, a także obszar Rakowa i część Okęcia w dzielnicy Włochy. Jak podkreślają urzędnicy, celem zmian jest zwiększenie rotacji miejsc parkingowych i poprawa komfortu mieszkańców.