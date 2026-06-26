Rafał Trzaskowski nad ranem uzyskał absolutorium Rady Warszawy

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Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium Rady Warszawy za wykonanie budżetu za 2025 r. Zdecydowali o tym w piątek nad ranem radni mającej większość w radzie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro.

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Zanim doszło do głosowania, skarbnik miasta Marzanna Krajewska przedstawiła sytuację budżetową miasta w 2025 roku.

2025 rok to był pierwszy rok obowiązywania ustawy o dochodach samorządowych. Była to ważna ustawa dla gospodarki finansowej wszystkich samorządów, w tym Warszawy. (...) Teraz dochody z CIT i PIT naliczane są od dochodów podatników, a nie - jak wcześniej - od odprowadzanych przez nich podatków - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że w systemie wyrównawczym zlikwidowano Janosikowe, a w to miejsce pojawiła się korekta zamożnościowa. Dodała, że w mechanizmie naliczania dochodów z CIT i PIT uwzględnione zostały różnicowane potrzeby wydatkowania samorządów.

Dla Warszawy ma to taki wymiar, że liczba mieszkańców wykazywana przez GUS w liczbie ponad 1,8 mln mieszkańców wzrasta do ponad 2,1 mln osób - wyjaśniła.

Dochody miasta w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku wzrosły o 7,2 procent, a wydatki o 12,2 procent w warunkach porównywalnych. Dochody były niższe niż poniesione wydatki.

Budżet miasta odnotował dochody w wysokości 28,125 mld zł. Natomiast wydatki wyniosły 28,363 mld zł. Deficyt budżetowy wyniósł 237 mln zł.

KO za przyjęciem sprawozdania

Stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej przedstawił jego przewodniczący Jarosław Szostakowski. Podkreślił, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, a opinia niezależnego biegłego rewidenta wskazuje, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Podkreślił, że na podstawie tych dokumentów da się powiedzieć, że prezydent Warszawy prawidłowo realizował budżet za ubiegły rok i dobrze sprawozdawał jego stan.

Zadeklarował, że klub KO „z pełnym przekonaniem” zagłosuje za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium prezydentowi stolicy za 2025 rok, „dając wyraz aprobaty dla gospodarowania publicznymi środkami przez miasto stołeczne Warszawa w tym roku”.

PiS: Warszawa leży na pieniądzach

Przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura podkreślił, że sytuacja finansowa Warszawy jest bardzo dobra, jednak pieniądze nie są przeznaczane na inwestycje.

Wszystko byłoby fantastycznie, gdyby nie to, że Warszawa ma ogromne potrzeby inwestycyjne. Warszawa, na dobrą sprawę, obecnie leży na pieniądzach, ale nie ma na co ich wydawać, bo duże inwestycje nie są przygotowane - zaznaczył.

Podkreślił, że klub radnych PiS nie podziela zachwytu w kwestii dobrej sytuacji finansowej w Warszawie, bo potrzeby są jeszcze większe. I dlatego będziemy przeciw - zaznaczył.

Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro: Postulaty naszych wyborców nie są realizowane

Przedstawicielka klubu Lewica – Miasto Jest Nasze – Wspólne Jutro podkreśliła, że radni nie mogą poprzeć wykonania budżetu. Poprawki, które zgłaszamy, nie są przyjmowane. Postulaty naszych wyborców nie są realizowane. W związku z powyższym nie chcemy poprzeć realizacji budżetu - zaznaczyła. Podkreśliła również, że to różne kwestie: mieć pieniądze, a umieć je wydać.

Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego, zwołana na wniosek radnych PiS oraz Lewicy, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro. Została szybko zamknięta z racji wyczerpania porządku obrad na poprzedzającej ją sesji.