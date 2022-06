​Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. W trakcie sprawdzania stanu trzeźwości mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, następnie ruszył z miejsca potrącając dwóch policjantów - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że po chwili mężczyzna został zatrzymany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 11.40. Na ul. Chmielnej w Warszawie policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. W trakcie sprawdzenia stanu trzeźwości mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie. Ruszając z miejsca potrącił dwóch policjantów - podkreślił nadkomisarz Sylwester Marczak. Funkcjonariusze zostali zabrani do szpitala z obrażeniami m.in. nóg i klatki piersiowej.

Po drodze kierowca bmw uderzył w zaparkowany samochód, latarnię i budynek. Informacja szybko trafiła do pozostałych patroli - zaznaczył policjant. Jak podkreślił, jeden z patroli przy ul. Grzybowskiej zatrzymał kierującego. Mężczyzna cały czas jest agresywny. Podobnie jak pasażerka pojazdu. Czynności trwają - dodał policjant.

Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania. Był wcześniej notowany w związku ze zgwałceniami i przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu.